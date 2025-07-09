شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول هاتف iPhone 17 Pro و 17 Pro Max..اعرف اهم المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد إطلاق هاتف iPhone 17، بدأت التسريبات تُعطينا صورة أوضح عما قد تُخطط له آبل هذا العام، حيث تُظهر إحدى أحدث التسريبات ما يُحتمل أن يكون iPhone 17 Pro، ويبدو من شكله أن آبل تُجري بعض التغييرات في التصميم.



و تُظهر صورة مُسربة جديدة نشرها المُسرب ماجين بو على X ، أن شعار آبل على ظهر الهاتف قد يكون مُتحركًا إلى أسفل قليلًا من المُعتاد، ويُعتقد أن هذا قد تم لإفساح المجال لتصميم الكاميرا الجديد، الذي يُقال إنه سيمتد على طول الجزء العلوي من ظهر الهاتف.

ومن الأشياء الأخرى التي رُصدت في الصورة المسربة تغيير حلقة MagSafe - الدائرة المغناطيسية التي تُساعد على تثبيت الملحقات على ظهر الهاتف، و على عكس الحلقة الكاملة الحالية، يبدو أن الحلقة الجديدة تحتوي على فتحة في الأسفل، وقد يكون هذا بسبب موضع شعار آبل الجديد، مما يضمن استمرار ظهوره عند استخدام حافظة MagSafe.

على الرغم من اختلاف التصميم، إلا أن التسريبات تُشير إلى أن ملحقات MagSafe القديمة ستظل تعمل، هناك أيضًا حديث عن شحن لاسلكي أسرع، ولكن قد يكون لذلك علاقة بالشاحن نفسه أكثر من تصميم الهاتف.

أما بالنسبة لبقية تشكيلة iPhone 17، فنتوقع أربعة طُرز هذا العام - iPhone 17 العادي، وiPhone 17 Air الجديد، وطرازي Pro.

و قد يحل إصدار Air محل طراز Plus، ومن المتوقع أن يكون أنحف وأخف جهاز iPhone حتى الآن، بشاشة أكبر قليلاً بقياس 6.6 بوصة.

وقد تكون هذه أيضًا هي المرة الأولى التي تحصل فيها جميع الطرازات الأربعة على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، وهو ما من شأنه أن يجعل التمرير والرسوم المتحركة أكثر سلاسة في جميع المجالات.

مواصفات كاميرا ايفون 17



يُشاع أيضًا أن الكاميرات الأمامية ستحصل على ترقية، فقد تأتي سلسلة iPhone 17 بكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل، بدلاً من كاميرا 12 ميجابكسل المستخدمة سابقًا.

ومن المرجح أن يحصل هاتف 17 Pro Max على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل. قد يأتي هاتف iPhone 17 القياسي بنظام كاميرا مزدوجة، ولكن مع بعض التحسينات.

من حيث الأداء، من المتوقع أن تعمل طرازات iPhone 17 Pro بشريحة A19 Pro الجديدة، بينما قد يستخدم طرازا 17 و17 Air العاديان نفس شريحة iPhone 16.

وقد تزداد أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، حيث يُقال إن Pro Max سيحصل على 12 جيجابايت.



وهناك أيضًا تقارير عن نظام تبريد جديد لهاتف 17 Pro Max لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط.

لم تُعلن Apple رسميًا عن أي شيء بعد، ولكن من المتوقع إطلاق سلسلة iPhone 17 في سبتمبر، كالمعتاد.

و من المرجح أن نتلقى الطلبات المسبقة بعد وقت قصير من حدث الإطلاق، تليها المبيعات خلال أسبوع، و لم يتم تأكيد الأسعار بعد، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن Apple قد تحتفظ بالنموذج الأساسي عند حوالي 79999 روبية، في حين قد تحصل إصدارات Pro على زيادة طفيفة بسبب ترقيات التصميم والأجهزة.