شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cursor تعتذر عن تغييرات التسعير المفاجئة وتعد بتعويض المستخدمين المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت شركة Anysphere، المطورة لأداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Cursor، مؤخرا عن طريقة الإعلان غير الواضحة لتغييرات جذرية في خطة الاشتراك الشهرية “Pro” البالغ قيمتها 20 دولاراً، والتي تسببت في إثارة موجة من الغضب بين المستخدمين بعد أن واجهوا تكاليف إضافية غير متوقعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل ترويل، في منشور على مدونة Cursor: “ندرك أننا لم نتعامل بشكل جيد مع طرح هذا التغيير في التسعير، ونعتذر عن ذلك، لقد كانت طريقة التواصل غير واضحة ومفاجئة لكثير منكم.”

وتعود الأزمة إلى تحديث أُجري في 16 يونيو، حيث استبدلت الشركة النظام السابق الذي كان يمنح المشتركين 500 رد سريع من نماذج OpenAI وAnthropic وGoogle، بالإضافة إلى عدد غير محدود من الردود البطيئة، بنظام جديد يمنح المستخدمين 20 دولاراً من الاستخدام الشهري وفقًا لأسعار واجهات برمجة التطبيقات (API)، وبموجب الخطة الجديدة، يتاح للمستخدم استخدام النموذج الذي يختاره حتى يصل إلى حد 20 دولاراً، بعدها يتوجب عليه شراء أرصدة إضافية.

لكن مستخدمي الخطة Pro عبّروا عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الرصيد الجديد يُستهلك بسرعة كبيرة، لا سيما عند استخدام نماذج متقدمة مثل Claude من Anthropic، التي تُعرف بكفاءتها في مهام البرمجة لكنها تستهلك عدداً كبيراً من الرموز (tokens) في كل طلب.

وذكر بعض المستخدمين أنهم تعرضوا لرسوم إضافية دون علمهم بأن تجاوز حد الاستخدام الشهري يترتب عليه تكاليف إضافية إذا لم يحددوا سقفًا للإنفاق. في النظام الجديد، يُتاح استخدام غير محدود فقط عند تفعيل “الوضع التلقائي” (Auto Mode) الذي يختار النموذج بناءً على السعة.

وأكدت Anysphere أنها ستقوم برد المبالغ للمستخدمين الذين تضرروا دون قصد، كما وعدت بتحسين وضوح التواصل بشأن أي تغييرات مستقبلية في الأسعار، ورفضت الشركة التعليق على الموضوع أكثر من البيان المنشور على مدونتها.

وبرر ترويل هذا التغيير بأن النماذج الحديثة أصبحت تستهلك موارد حسابية وتكلفة أكبر لإنجاز المهام المعقدة متعددة الخطوات، وهو ما جعل خطة التسعير القديمة غير مستدامة، حيث كانت الشركة تتحمّل هذه التكاليف بدلاً من المستخدمين.

ورغم انخفاض أسعار بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أن النماذج المتقدمة لا تزال باهظة، حيث يُكلف نموذج Claude Opus 4 من Anthropic حوالى 15 دولارًا لكل مليون رمز إدخال، و75 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، متجاوزًا حتى أسعار Gemini 2.5 Pro من Google.

هذا التحول فى تسعير خدمات الذكاء الاصطناعى بدأ يُلاحظ فى السوق، حيث واجه مستخدمو أدوات أخرى مثل Replit زيادات مماثلة فى الأسعار أدت إلى صعوبة فى إكمال المهام الكبيرة بكفاءة.

يُذكر أن Cursor يُعد من أنجح منتجات الذكاء الاصطناعى فى السوق اليوم، حيث تجاوزت إيراداته السنوية المتكررة (ARR) 500 مليون دولار بفضل الاشتراكات فى الخطة Pro، إلا أنه يواجه حالياً ضغوطًا متزايدة من الشركات التى يعتمد على نماذجها، مثل Anthropic وOpenAI، خاصة بعد إطلاق هذه الأخيرة أدوات برمجية منافسة مثل Claude Code.

ورغم التحديات، تواصل Anysphere شراكاتها مع كبار مقدمي نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت مؤخرًا عن خطة جديدة باسم Cursor Ultra بسعر 200 دولار شهريًا، تتيح معدلات استخدام أعلى، بعد توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع OpenAI، Google، Anthropic، وxAI. ومن جهته، صرّح جاريد كابلان، الشريك المؤسس لـ Anthropic، بأن شركته "تعتزم التعاون مع Cursor لفترة طويلة".

ومع ازدياد التنافس والضغوط المالية، يبدو أن Cursor أمامه تحديات كبيرة للحفاظ على موقعه الريادى، دون أن يتخلى عن النماذج المتقدمة التي باتت مكلفة أكثر من أى وقت مضى.