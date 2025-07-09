شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Pixel 10 تضع قيودًا غير متوقعة على خيارات التخزين والان مع تفاصيل الخبر

قد تُقيد جوجل بعض خيارات التخزين في إصدارات Pixel 10 بألوان مُحددة، وهذا يعني أن مُشتري Pixel 10 Pro أو Pixel 10 Pro XL أو Pixel 10 Pro Fold بسعة تخزين 1 تيرابايت لن يتمكنوا من الاختيار بين جميع الألوان المُتاحة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أكد تسريب جديد معلومات حول جميع الألوان المُتاحة لإصدارات Pixel 10، وهو ما كشفه المُسرب Mystery Lupin، ووفقًا للمعلومات التي اطلع عليها DroidLife، ستُطرح كل من هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL الأساسية بأربعة ألوان، بينما سيتوفر Pixel 10 Pro Fold بلونين فقط.

لعل الجديد هذه المرة هو تفاصيل تكوينات التخزين المُتاحة، في حين يؤكد التسريب أن هاتف Pixel 10 الأساسي قد يتوفر بنسختين بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وأن هواتف Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold قد توفر خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، إلا أنه يكشف أيضًا عن قيود غريبة على الألوان.

إليك قائمة مفصلة بجميع إصدارات بيكسل 10، مع خيارات الألوان وخيارات التخزين:

بيكسل 10

الأسود: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

الأزرق: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

الارجوانى: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

الأصفر: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

بيكسل 10 برو

الأسود 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت

الأبيض: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت

الرمادى: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت

الاخضر: 256 جيجابايت

بيكسل 10 برو XL

الأسود: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت

الأبيض: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت

الرمادى 256 جيجابايت / 512 جيجابايت

الأخضر: 256 جيجابايت

بيكسل 10 برو فولد

الرمادى: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت

الأخضر: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت