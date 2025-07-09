شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky تطلق تحديثات جديدة تتيح تخصيص الإشعارات وتنبيهات الحسابات المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Bluesky عن إطلاق ثلاث ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال تخصيص الإشعارات وتقليل الفوضى في مركز التنبيهات، ما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في نوعية التنبيهات التي يتلقونها.

التحديث الأبرز في هذه المجموعة هو إتاحة خيار تلقي تنبيهات النشاط من حسابات محددة، مما يُمكن المستخدمين من متابعة حساباتهم المفضلة عن كثب. وبإمكانهم الآن اختيار أن تصدر إشعارات فقط عند رد حساب معين عليهم، في خطوة تعزز التفاعل الانتقائي وتقلل من الإشعارات غير المرغوب فيها.

للاستفادة من الميزات الجديدة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات ثم قسم الإشعارات، حيث يمكنهم تخصيص تنبيهات متعددة مثل المتابعين الجدد، الإعجابات، الردود، الإشارات، الاقتباسات، وإعادة النشر، كما أضيف خيار شامل تحت مسمى “كل شيء آخر”، ويتضمن تنبيهات عامة مثل انضمام مستخدم جديد من خلال حزمة دعوات أو تنبيهات التحقق.

كل نوع من الإشعارات قابل للتخصيص، بحيث يمكن تفعيله فقط للحسابات التي يتابعها المستخدم أو للجميع، كما يمكن إيقافه بالكامل، ومن بين التحسينات الأخرى، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تلقي إشعارات عندما يُعجب أحدهم بإعادة نشرهم أو عندما يُعاد نشر محتواهم، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للمستخدمين الذين يفضلون إعادة مشاركة المحتوى بدلاً من إنشائه بأنفسهم.

وأوضحت Bluesky أن الميزة السابقة المعروفة باسم “الإشعارات ذات الأولوية”، والتي كانت تتيح للمستخدمين تلقي تنبيهات فقط من الحسابات التي يتابعونها، قد تم الاستغناء عنها، ويمكن الوصول لنفس النتيجة الآن من خلال تخصيص إشعارات الردود والإشارات والاقتباسات لتكون مقتصرة على “الأشخاص الذين تتابعهم فقط”.

كما استلهمت Bluesky من منصات اجتماعية مثل X وThreads، وأدخلت ميزة إشعارات النشاط المرتبطة بالحسابات. أصبح بالإمكان الآن تفعيل تنبيه فوري كلما نشر حساب معين منشورًا جديدًا أو رد على منشور، وذلك عبر الضغط على أيقونة الجرس بجانب زر المتابعة في صفحة الحساب.

ويمكن للمستخدمين إدارة هذه التنبيهات من خلال قائمة الإعدادات، وإزالة أي حساب لا يرغبون في تلقي تحديثاته لاحقاً. مع ذلك، نوهت المنصة بأن بعض الحسابات قد تُعطل هذه الميزة بالكامل، ما يعني أن المستخدم لن يستطيع تفعيل تنبيهات النشاط لها. كما يمكن لصاحب الحساب تحديد من يمكنه تلقي تنبيهات نشاطه، سواء الجميع أو فقط من يتابعهم.

تأتي هذه التحديثات في إطار سعي Bluesky لتحسين تجربة المستخدم وجعل التفاعل على المنصة أكثر تخصيصًا وفعالية، في ظل المنافسة المتزايدة في سوق الشبكات الاجتماعية.