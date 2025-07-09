شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيقاف لعبة Call of Duty: WWII على تطبيق Xbox PC بعد إبلاغ اللاعبين عن ثغرة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت Activision لعبة Call of Duty: WWII من تطبيق Xbox PC بعد شكاوى من مشكلة أمنية، حيث أبلغ بعض اللاعبين عن ثغرة أمنية خطيرة في نسخة الكمبيوتر من اللعبة على تطبيق Xbox، مما أدى إلى اختراق أجهزتهم، لم تُقر Activision بالثغرة الأمنية تحديدًا، لكنها قالت إنها تُجري تحقيقًا بشأنها، وظهرت هذه المشكلة الأمنية بعد إضافة Call of Duty: WWII إلى Xbox Game Pass في يونيو.

وتم إيقاف لعبة Call of Duty: WWII على متجر Microsoft للكمبيوتر الشخصي في الوقت الذي نحقق فيه في تقارير عن مشكلة، وفقًا لما نشرته قناة تحديثات Call of Duty الرسمية على X خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت المشكلة عندما أبلغ بعض اللاعبين عن تعرضهم للاختراق أثناء لعب اللعبة على تطبيق Xbox على الكمبيوتر.

ويبدو أن جهات خبيثة اكتشفت ثغرة أمنية تُمكّنها من التحكم عن بُعد في جهاز الكمبيوتر الخاص باللاعب عبر تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE)، يمكن للمخترق بعد ذلك تثبيت برامج ضارة أو الوصول إلى بيانات اللاعب على جهاز الكمبيوتر.

وحمّل أحد اللاعبين لقطات مُلتقطة من لعبة Call of Duty: WWII على جهاز Xbox PC، مدعيًا تعرضه للاختراق أثناء اللعب، في الفيديو، تظهر نافذة منبثقة لموجه الأوامر والمفكرة تزعم أن اللاعب قد تعرض لاختراق "RCEd".

وأوقفت Activision خوادم اللعبة عن العمل، لكن لعبة إطلاق النار لا تزال مدرجة في تطبيق Xbox على الكمبيوتر، لم يُصدر الناشر تحديثًا بشأن المشكلة الأمنية منذ أن أقر بها لأول مرة يوم السبت.

وتمت إضافة Call of Duty: WWII إلى Game Pass في 30 يونيو، وهي متوفرة على مستويات Game Pass Ultimate و Game Pass PC و Game Pass Standard عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Xbox، صدرت لعبة إطلاق النار التي تدور أحداثها حول الحرب العالمية الثانية في عام 2017 على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وXbox One، وهي رابع لعبة Call of Duty رئيسية تنضم إلى خدمة الاشتراك.

تتضمن ألعاب Call of Duty الأخرى على Game Pass Black Ops 6 وModern Warfare 2 و3، كانت Call of Duty: Black Ops 6 أول عنوان COD يتم إطلاقه في اليوم الأول من الخدمة.