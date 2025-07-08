شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون القابل للطى قد لا يحتوى على خاصية Face ID والان مع تفاصيل الخبر

قد لا يحتوي هاتف آيفون القابل للطي الذي طال انتظاره من آبل، والمقرر إطلاقه العام المقبل، على خاصية Face ID، وتشير التقارير إلى أن آبل ستزيل خاصية Face ID من هاتفها القابل للطي نظرًا لصعوبة دمجها في التصميم الحالى للهاتف، وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن آيفون القابل للطى سيحتوى على أفضل وأغلى شاشة ومفصلة قابلة للطي في هذه الصناعة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يعود تأخر آبل الكبير في دخول سوق الهواتف القابلة للطي إلى إصرارها على شاشة قابلة للطى مثالية، وتُريد الشركة هاتفًا بتجعد غير مرئي تمامًا، وهو أمرٌ سيُغري العديد من المستهلكين بتجربة الهواتف القابلة للطي أخيرًا.

ومع ذلك، فإن إزالة ميزة Face ID تعني إزالة جزء أساسي من تجربة مستخدم آبل، فبينما يقول البعض إن Touch ID أفضل، يُحب الكثير من مستخدمي آيفون ميزة Face ID وقد لا يرغبون في اقتناء آيفون القابل للطي إذا كان بدونها.

وتُعد إزالة هذه الميزة جزءًا من جهود آبل لإتقان طراز iPhone Pro الذي يُصدر بمناسبة الذكرى العشرين بدون فتحات في الشاشة، مع أنه سيظل مُزودًا بميزة Face ID.