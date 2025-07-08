شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر الإصدار التجريبى الثالث من iOS 26 لإصلاح مشكلة كبيرة فى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت أبل الإصدار التجريبي الثالث من iOS 26، وإذا كنت مشتركًا في برنامج أبل التجريبي، يمكنك تثبيت هذا التحديث بالانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج ثم اتبع التعليمات.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، هذا هو الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من iOS 26، ولكن ليس عليك أن تكون مطورًا لتثبيته، وسيبدأ الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 26 في منتصف الشهر الحالي.

يُعالج التحديث خللًا رئيسيًا كان يمنع نغمات الرنين من العمل عند اتصال أحد المستخدمين بأجهزة iPhone المتأثرة، حيث حدث هذا مع جهازي iPhone 15 Pro Max، وتم إصلاح هذا الخلل مع التحديث.

تستخدم إحدى الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي الذكاء البصري للتعرف على لقطات الشاشة، فعند عرض لقطة شاشة، يظهر زران في أسفل الصفحة، "اسأل" و"بحث الصور"، في الزاويتين السفليتين اليسرى واليمنى على التوالي.

يتيح لك زر "اسأل" طرح سؤال حول لقطة الشاشة على شاشتك، ويستخدم بحث الصور أي صورة موجودة في لقطة الشاشة للبحث عن معلومات إضافية قد تكون ذات صلة بها.

أضافت أبل خيارات ألوان إضافية لخلفية الشاشة الافتراضية لنظام iOS، وعادةً ما تُعرض الخلفية بخيارات ألوان متعددة، بينما كانت الإصدارات التجريبية السابقة لنظام iOS 26 تُعرض باللون الأزرق فقط، ومع التحديث، أصبحت الخلفية الافتراضية متوفرة الآن بألوان Shadow وDusk وSky وHalo.

كما تم تحسين عمر بطارية أجهزة iPhone التي تعمل بالإصدار التجريبي من iOS 26، وتوقفت بعض الإصدارات عن ارتفاع درجة الحرارة والبطء بعد تثبيت الإصدار التجريبي الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار الثابت من iOS 26 جاهزًا في سبتمبر، بالتزامن مع إصدار أبل لسلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة.