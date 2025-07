تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ميزات أمان جديدة مدمجة في واجهة One UI 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن مجموعة جديدة من تحديثات الأمان والخصوصية التي ستأتي مع واجهتها القادمة One UI 8، المبنية على أندرويد 16. كما ألمحت الشركة بقوة إلى أن هاتفي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 سيكونان أول من يُطلق بهذه الواجهة الجديدة.

من أبرز ما تقدمه سامسونج في One UI 8 هو ميزة أمان جديدة تُعرف باسم Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)، وهي تقنية تنشئ بيئات تخزين مشفّرة ومخصصة للتطبيقات داخل منطقة التخزين الآمن للهاتف، ما يضمن أن كل تطبيق يستطيع الوصول فقط إلى بياناته الحساسة دون المساس ببيانات التطبيقات الأخرى.

وتقوم ميزة KEEP بحماية المعلومات الشخصية الدقيقة مثل تفضيلات المستخدم وروتينه اليومي، وهي البيانات التي تعتمد عليها ميزات مثل Now Brief والبحث الذكي في المعرض، بالإضافة إلى دعمها لمحرك البيانات الشخصية Personal Data Engine (PDE).

وتبقى هذه البيانات بالكامل على الجهاز، دون أن تُرفع إلى السحابة، حيث تتولى KEEP حمايتها إلى جانب Knox Vault، وهو نظام أمان مادي مقاوم للعبث من تطوير سامسونج.

كما تدعم KEEP عددًا من الميزات المحلية الأخرى مثل الاقتراحات الذكية وSamsung Moments، ما يتيح تجارب ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا دون التضحية بالخصوصية.

وفي حال اكتشاف تهديدات خطيرة مثل محاولات التلاعب بالنظام أو تزوير الهوية، فإن One UI 8 يقوم تلقائيًا بتسجيل خروج الجهاز من حساب سامسونج، ليتم قطع الاتصال بالخدمات السحابية ومنع انتشار التهديد. وعند حدوث ذلك، يتم تنبيه المستخدم على جميع أجهزته المتصلة من Galaxy.

كما قدّمت سامسونج دعمًا لتقنيات التشفير بعد الكمّي (Post-Quantum Cryptography) في ميزة Secure Wi-Fi، ما يعزز حماية الاتصال بالشبكات ضد التهديدات المستقبلية.

تساهم هذه التقنية في تأمين عملية تبادل المفاتيح، ما يوفر خصوصية قوية حتى عند الاتصال بشبكات عامة، ويمنع فك تشفير البيانات في المستقبل باستخدام تقنيات الحوسبة الكمّية.

