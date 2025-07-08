تكنولوجيا: الإطلاق العالمي لـ OnePlus Buds 4: سماعات لاسلكية اقتصادية بصوت عالي الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus رسميًا عن Watch 3 بحجم 43 مم، والتي تأتي بحجم أصغر من النسخة القياسية ذات الـ 46 مم. إلى جانب الساعة الذكية، أعلنت الشركة أيضًا عن سماعات OnePlus Buds 4 اللاسلكية الجديدة، والتي تُعد خيارًا اقتصاديًا لعشاق الصوت عالي الجودة.

تُباع Buds 4 بسعر رسمي يبلغ 129.99 دولارًا، ولكن يمكن الحصول عليها بسعر مخفّض يبلغ 99.99 دولارًا لفترة محدودة باستخدام رمز الخصم BUDS4.

واحدة من أبرز مميزات هذه السماعات هي التصميم ثنائيالمشغّل، حيث تحتوي كل سماعة على ووفر بحجم 11 مم وتويتر بحجم 6 مم، مع DAC مستقل لكل منهما. هذا التكوين يتيح تقديم صوت بجودة تقترب من مستوى الهواتف الرائدة، وفقًا لتصريحات OnePlus.

تدعم السماعات أيضًا ترميز LHDC 5.0، وهو ترميز صوت عالي الدقة من تطوير Savitech، يتيح نقل صوت غير مضغوط بمعدل 24-بت / 192 كيلوهرتز، ما يعزّز الأداء الصوتي بشكل ملحوظ.

وتشمل الميزات الأخرى دعم الصوت الثلاثي الأبعاد (3D Audio)، مع زمن تأخير منخفض يصل إلى 47 مللي ثانية عند تفعيل وضع الألعاب. كما توفّر السماعات ميزة Golden Sound، والتي تقوم بتحليل قناة الأذن لكل مستخدم لإنشاء ملف صوتي مخصص يطابق تفضيلاته الشخصية.

من جهة أخرى، تضم Buds 4 ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) بقدرة تحليل تصل إلى 800 مرة في الثانية، مما يسمح بتكيّف فوري مع الضوضاء المحيطة.

وتبلغ قدرة تقليل الضوضاء حتى 55 ديسيبل، كما تدعم السماعات إجراء المكالمات عبر ثلاثة ميكروفونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أما من حيث عمر البطارية، فتوفّر السماعات تشغيلًا يصل إلى 11 ساعة عند إيقاف ميزة ANC وضبط مستوى الصوت على 50%. وعند تشغيل ANC، ينخفض زمن التشغيل إلى 9 ساعات، بينما يصل إجمالي وقت الاستخدام مع علبة الشحن إلى 45 ساعة بدون ANC و24 ساعة مع ANC.

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