تكنولوجيا: كارل بي يؤكد: Nothing Phone (3) هو الأخير في السلسلة ويُنهي آمال إصدار نسخة Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing مؤخرًا عن هاتفها الجديد Nothing Phone (3)، والذي يُعد أول هاتف رائد لها منذ إطلاق Phone (2) في عام 2023.

وقد جاءت ردود الفعل على الهاتف متباينة؛ فبينما رحّب به البعض، عبّر آخرون عن خيبة أملهم، خاصة أولئك الذين كانوا يأملون في إصدار نسخة محسّنة بمواصفات أقوى، مثل معالج Snapdragon 8 Elite أو Dimensity 9400+.

لكن للأسف، تلك الآمال لن تتحقق. حيث أكّد كارل بي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nothing، أن Nothing Phone (3) سيكون الهاتف الأخير ضمن سلسلة Phone (3).

ونشر بي صورة مجمّعة لثلاثة هواتف Nothing التي أُطلقت هذا العام على منصة X، وكتب تحتها: “عائلة سلسلة 3 اكتملت”، وهو ما اعتُبر تأكيدًا نهائيًا لعدم وجود أي إصدارات أخرى من هذه السلسلة مثل Pro أو Plus أو Ultra أو Max.

هذا الإعلان لم يكن مفاجئًا تمامًا، خاصة مع النظر إلى تشكيلة الشركة المقررة لعام 2025، والتي تغطي جميع الفئات السعرية. فهاتف CMF Phone (2) Pro بسعر 279 دولارًا يستهدف الفئة الاقتصادية.

بينما يخدم كل من Nothing Phone (3a) وPhone (3a) Pro فئتي المتوسطة والمتوسطة العليا، بأسعار 379 و459 دولارًا على التوالي. أما الهاتف الرئيسي Phone (3) فيبدأ سعره من 799 دولارًا، ويوجَّه للفئة الرائدة.

ورغم إعلان الشركة اكتمال سلسلة Phone (3)، إلا أن ذلك لا يعني أنها لن تطلق هواتف جديدة لاحقًا هذا العام. فهناك إصدار خاص قادم يُعرف بـ Nothing Phone (3a) Community Edition، والمقرر إطلاقه قبل نهاية العام.

هذا الإصدار لن يختلف في المواصفات عن النسخة العادية من Phone (3a)، لكنه سيحمل تصميمًا جديدًا وواجهة مستخدم واكسسوارات وتغليفًا خاصًا من ابتكار الفائزين في مشروع Community Edition.

كما لا يمكن استبعاد احتمال طرح ألوان جديدة لهاتف Phone (3)، الذي يتوفر حاليًا فقط بلوني الأسود والأبيض على أمازون بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

المصدر