تكنولوجيا: جارمن تطلق تطبيق خرائط جوجل الجديد لساعاتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Garmin عن توفر تطبيق خرائط جوجل رسميًا على مجموعة من ساعاتها الذكية، ما يتيح للمستخدمين تثبيته مباشرة على الساعة واستخدامه أثناء التنقل. يأتي هذا التحديث الجديد لينضم إلى سلسلة من التطبيقات الداعمة لمنتجات الشركة، مثل تطبيق ComingUp الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

في الوقت الحالي، يقتصر استخدام التطبيق على مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد فقط. ويمكن للمستخدمين تحديد الوجهة من خلال تطبيق خرائط جوجل على الهاتف، ليتم إرسال الإشعارات إلى الساعة، حيث تظهر معلومات مثل الوقت المتبقي للوصول، والمسافة حتى الانعطاف التالي، مع عرض أسماء الشوارع وأسهم الاتجاهات.

كما يمكن للمستخدم رؤية ثلاث خطوات قادمة في الطريق، بالإضافة إلى تفعيل الاهتزازات عند اقتراب الانعطاف.

ورغم تشغيل التطبيق، تواصل الساعة تتبع نشاط المستخدم سواء كان يركض أو يمشي أو يقود دراجته، دون التأثير على وظائف التتبع الأساسية.

في نهاية الإعلان، أكدت Garmin التكامل الرسمي بين Garmin Connect وGoogle Health Connect، ما يتيح مزامنة بيانات النشاط بين الأجهزة.

التطبيق متاح مجانًا عبر متجر Connect IQ، ويدعم مجموعة واسعة من ساعات Garmin، من بينها Fenix 8 وForerunner 570 وVenu X1، إلى جانب عدد كبير من الطرازات الأخرى.

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