شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستقطب رئيس نماذج الذكاء الاصطناعى فى آبل لتعزيز وحدة "الذكاء الخارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة ضمن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، أفاد تقرير لوكالة بلومبرج أن رئيس قسم نماذج الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، روومينغ بانغ (Ruoming Pang)، سيغادر منصبه للانضمام إلى شركة ميتا، بقيادة مارك زوكربيرج، ضمن وحدة الذكاء الخارق الجديدة التي تعمل الشركة على تأسيسها.

وكان بانغ يشرف في آبل على الفريق المسؤول عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تُشكل البنية التحتية لخدمة Apple Intelligence وغيرها من الميزات الذكية التي تعمل مباشرة على أجهزة آيفون. إلا أن هذه النماذج لم تحقّق نجاحًا بارزًا حتى الآن، حيث لا تزال متأخرة مقارنةً بما توفره شركات مثل OpenAI وAnthropic وحتى ميتا نفسها، بحسب التقرير.

وقد أشارت مصادر بلومبرغ إلى أن خروج بانغ قد يكون البداية فقط، مع احتمالية مغادرة المزيد من الكفاءات من وحدة الذكاء الاصطناعي في آبل، والتي تعاني من تحديات داخلية وتأخر واضح في سباق تطوير النماذج المتقدمة.

ورغم ذلك، يُتوقع أن تُسهم خبرة بانغ في تصميم نماذج صغيرة قابلة للتشغيل على الأجهزة مباشرة (on-device AI)، في تعزيز استراتيجية ميتا الجديدة التي تسعى إلى بناء نماذج ذكاء خارق قادرة على التفاعل بكفاءة مع المستخدمين وتقديم أداء متميز دون الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية.

ويأتي انتقال بانغ ضمن سلسلة من عمليات التوظيف المكثفة التي قامت بها ميتا مؤخرًا، حيث استقطبت كبار القياديين من شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم خبراء من Google DeepMind، OpenAI، ومشروع Safe Superintelligence.

وتسعى ميتا من خلال وحدة “الذكاء الخارق” إلى الدخول بقوة في الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بتنافس محتدم مع شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، وأمازون. أما آبل، فيبدو أنها تدرس بالفعل الاعتماد على نماذج خارجية لدعم الجيل الجديد من مساعدها الذكي “سيري”، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجهها في تطوير نماذج قوية داخل الشركة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشهد معارك توظيف ومنافسة محمومة على العقول النادرة القادرة على رسم ملامح التقنية في السنوات القادمة.