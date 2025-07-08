شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بشكل مبسط.. لماذا أثر حريق سنترال رمسيس على خدمات الاتصالات فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سنترال رمسيس، أحد أقدم وأهم السنترالات فى مصر، حريقًا ضخمًا التهم طوابق حيوية داخل المبنى، مما تسبب فى وفاة أربعة من الموظفين وإصابة العشرات، واستمر الحريق لساعات قبل أن تنجح فرق الإطفاء فى السيطرة عليه، لكن تأثير الحريق لم يتوقف عند الأضرار البشرية والمادية، بل امتد ليشمل قطاعًا واسعًا من خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكترونى داخل القاهرة وخارجها.

سنترال رمسيس.. العقل المركزي لشبكات الاتصالات في مصر

لا يعد سنترال رمسيس مجرد سنترال عادي للهواتف الأرضية، لكنه يعتبر مركز عصبي للبنية التحتية للاتصالات في مصر، وواحد من أهم السنترالات الرئيسية في القاهرة، ويمكن وصفه بأنه "العقل المركزى" لبعض الخدمات، حيث أنه يضم أجهزة السويتشات الرئيسية لشبكات التليفون والإنترنت، كما يضم كوابل فايبر رئيسية تتصل بباقي المحافظات، إضافة إلى خدمة العديد من المناطق في محيط وسط البلد، كما يمر عبره العديد من "ترافيك" الخدمات المتعددة.

لماذا تأثرت شبكات الإتصالات الأخرى؟

حتى وإن كانت شركات مثل أورنج وفودافون مستقلة، لكن في كثير من الأحوال يكون لديها وصلات ربط (Backhaul) تمر من خلال سنترالات المصرية للاتصالات – وهذا جزء من اتفاقات مشاركة البنية التحتية، وهو ما يعني أن الإنترنت الذى يعمل على هاتفك، حتى وإن كان من شركة خاصة، لكن يمكن أن يعبر من خلال كابل داخل سنترال رمسيس.

ومع وقوع الحريق، فقد دمّر جزء من هذه البنية، مما أدى إلى بطئ أو انقطاع مؤقت.

لماذا تأثرت البنوك والدفع الإلكترنى؟

الخدمات البنكية والدفع الإلكترونى تعتمد على خوادم مركزية تحتاج إنترنت ثابت، وربط مباشر بشركات الاتصالات أو كوابل خاصة، وفى بعض الحالات، يكون سيرفر الشركة فى القاهرة مربوط بخط رئيسى من خلال هذا السنترال، وعند حدوث الحريق، فقدت هذه السيرفرات القدرة على الإتصال ، أو حدث فصل مفاجئ للكهرباء والإنترنت ، مما أدى لوقف التعاملات، وبالنسبة للمحافظات، فعندما تعطلت الخطوط الرئيسية، بدأت تشعر بالأثر نتيجة "عنق الزجاجة" (network congestion).

لماذا تأثرت محافظات أخرى؟

لأن سنترال رمسيس لا يخدم فقط القاهرة، فهناك كوابل فايبر تخرج منه تغطى الكثير من المدن والمحافظات، فأى حريق أو قطع فى نقطة مركزية مثل، يؤدى إلى موجة ارتدادية (Ripple Effect) على الشبكة كلها.

ما دور النسخ الإحتياطى؟

هناك بالفعل نسخ احتياطية، ولكن أحيانا لا يكون النسخ الاحتياطي لحظي (real-time)، مما يجعله يستغرق بعض الوقت، كذلك أحيانا لا تكون كل الشركات تستعين بتوزيع عبء (load balancing) مظبوط.، إضافة إلى اعتماد البعض المفرض على مواقع مركزية.