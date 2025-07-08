تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن OnePlus Nord 5 وNord CE5: عودة قوية للسلسلة الشهيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا عن الجيل الخامس من سلسلة Nord، من خلال إطلاق هاتفي Nord 5 وNord CE5، حيث يركّز الأول على الأداء والمواصفات الرائدة، بينما يتميز الثاني بأكبر بطارية في تاريخ الشركة.

OnePlus Nord 5

يأتي Nord 5 بشاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة +FHD ومعدل تحديث 144Hz، وسطوع يصل إلى 1800 نتس، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 7i. الشاشة تضم مستشعر بصمة مدمج، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN5).

الهاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت (LPDDR5X)، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت (UFS 3.1).

الجهة الخلفية تحتوي على كاميرتين: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (LYT-700) مع دعم التثبيت البصري (OIS)، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل. وتدعم الكاميرا تقنيات RAW HDR وReal Tone المأخوذة من سلسلة OnePlus 13.

يعمل الهاتف بنظام OxygenOS 15 المبني على أندرويد 15، ويقدّم ميزات ذكاء اصطناعي مثل AI Eraser وAI Summary وAI Reply، بالإضافة إلى واجهة Open Canvas لتعدد المهام.

يضم Nord 5 بطارية بسعة 6800mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مع إمكانية الشحن العكسي السلكي بقدرة 5 واط.

الهاتف متوفر بثلاثة ألوان: رملي فاتح، ابيض، ورمادي غامق. يبدأ سعره من 449 يورو/399 جنيه إسترليني.

OnePlus Nord CE5

أما Nord CE5 فيأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1430 نتس، ومستشعر بصمة مدمج، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل (IMX480).

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 8350، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

الميزة الأبرز في هذا الهاتف هي بطاريته الضخمة بسعة 7100mAh، التي تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مع خاصية الشحن المتجاوز. وتقول OnePlus إن البطارية توفّر أكثر من 27 ساعة من تشغيل يوتيوب، و18 ساعة من تصفح إنستغرام، وأكثر من 9 ساعات من اللعب.

الكاميرات الخلفية تتكوّن من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (LYT-600) مع OIS، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل (OV08D10)، وتدعم نفس تقنيات التصوير الموجودة في Nord 5.

الهاتف متوفر بثلاثة ألوان: أسود، أبيض، وأزرق سماوي. يبدأ سعره من 299 يورو/249 جنيه إسترليني.

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