تكنولوجيا: TikTok تطور تطبيقًا جديدًا للسوق الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل TikTok حاليًا على تطوير تطبيق منفصل مخصص للسوق الأمريكية، وذلك تماشيًا مع القوانين التي تفرض عليها إما بيع أعمالها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

من المتوقع أن يتم إطلاق التطبيق الجديد في الخامس من سبتمبر، وسيُطلب من مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة الانتقال إليه للاستمرار في استخدام الخدمة.

عندما يتم إطلاق التطبيق الجديد، سيتم إزالة التطبيق الحالي من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة، وسيتوقف عن العمل تمامًا بحلول مارس المقبل. ومن المؤكد أنه ستظهر العديد من الإشعارات داخل التطبيق الحالي تحث المستخدمين على الانتقال قبل الموعد النهائي.

لا تزال العلاقة بين هذا التطور والتهديدات المتكررة من الحكومة الأمريكية بحظر TikTok غير واضحة تمامًا. تشير التقارير إلى وجود صلة بين الأمرين، لكنها لا تقدم تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وجود “مجموعة من الأشخاص الأغنياء جدًا” تنوي شراء عمليات TikTok في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية المالكة للمنصة.

لم تُكشف بعد هوية هؤلاء الأشخاص، لكن ترامب وعد بالإفصاح عنها خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن يتطلب الاتفاق موافقة الحكومة الصينية نظرًا لأن بايت دانس تتخذ من الصين مقرًا لها، ولا يمكن التنبؤ ما إذا كانت ستوافق على ذلك أم لا.

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