تكنولوجيا: هاتف سامسونج جالاكسي S25 FE يأتي بشاشة من فئة الهواتف الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S25 FE القادم بشاشة من فئة الهواتف الرائدة، وهو ما يميزها عن الإصدار السابق من العام الماضي.

فقد قررت الشركة الكورية الجنوبية استخدام شاشة OLED مرنة في هاتف S25 FE، وهي تقنية أغلى من شاشات OLED الصلبة التي تُستخدم عادةً في الهواتف العادية، حيث تُحصر في الهواتف الرائدة فقط.

رغم أن هاتف S25 FE لا يصنف كجهاز رائد بالكامل، فإن سامسونج اختارت هذه الميزة لتعزيز تمييزه عن سلسلة هواتف Galaxy A. وتسمح الشاشات المرنة بالانحناء، مما يتيح وجود حواف متساوية حول الشاشة من جميع الجهات، رغم أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت سامسونج ستعتمد هذا التصميم.

وبهذا، يمثل الهاتف ترقية ملحوظة مقارنة بـ Galaxy S24 FE، وبحسب التسريبات السابقة، لن يشهد الهاتف تغييرات كبيرة أخرى.

فمن المتوقع أن يعتمد Galaxy S25 FE على نفس المعالج Exynos 2400e المستخدم في الإصدار السابق، كما ستظل الكاميرات متطابقة مع اختلاف واحد واضح فقط وهو تحسين كاميرا السيلفي.

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