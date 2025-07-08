تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 16 يحصل على شهادة اعتماد قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 16 في الصين بحلول نهاية سبتمبر، وذلك بعد كشف كوالكوم عن المعالج الذي سيعمل عليه الهاتف. وقد حصل الهاتف مؤخرًا على شهادة EEC استعدادًا للإطلاق العالمي.

لا تزال مواعيد الإطلاق العالمية غير واضحة، فقد تم تقديم الجيل السابق للأسواق الدولية في فبراير الماضي خلال مؤتمر MWC.

وإذا تم إطلاق Xiaomi 16 في الصين سبتمبر المقبل، فإن انتظار خمسة أشهر لإطلاقه عالميًا قد يكون طويلًا، مما قد يدفع شاومي لتغيير خططها هذه المرة، وهذا ما سنعرفه لاحقًا.

تُظهر شهادة الاعتماد رقم الموديل الخاص بالهاتف للأسواق العالمية، وهو 25113PN0EG، بينما ينتهي رقم موديل النسخة الصينية بحرف “C” بدلاً من “G”، والنسخة الهندية تنتهي بحرف “I”.

تشير التسريبات والشائعات السابقة إلى أن Xiaomi 16 سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وشاشة OLED مسطحة بحجم يتراوح بين 6.3 إلى 6.39 بوصة، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تشمل كاميرا رئيسية بمستشعر نوع 1/1.3 بوصة وعدسة تيليفوتو بيريسكوبية.

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