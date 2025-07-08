شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يبدو المريخ بأكثر من لون فى صورة وكالة الفضاء الأوروبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من كونه معروفًا باسم الكوكب الأحمر، يُظهر المريخ ألوانه الصفراء والبرتقالية والبنية الدوامة في صورة جديدة التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، كما يكشف سطحه، الذي يُشبه لون الأرض، عن فوهة ارتطام وأربعة عواصف غبارية خفية تشق طريقها عبر المنطقة.

وتم التقاط الصورة المشابهة لصورة روثكو بواسطة كاميرا عالية الدقة على متن مركبة الفضاء مارس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتُظهر منطقة أركاديا بلانيتيا، وهي منطقة من المريخ مهمة للبحث في ماضي الكوكب وإمكاناته لإيواء البشر في المستقبل.

أركاديا بلانيتيا

تقع أركاديا بلانيتيا شمال غرب أعلى براكين النظام الشمسي، وهي منطقة مثيرة للاهتمام، فهي غنية بتدفقات حمم بركانية متجمدة، لا يتجاوز عمرها 3 مليارات سنة، ويُعتقد أيضًا أن المنطقة تحتوي على جليد مائي بالقرب من سطح الكوكب، مما يجعلها منطقة مهمة عند التخطيط للبعثات المستقبلية إلى المريخ، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية.

أركاديا بلانيتيا موطنٌ لـ"شياطين الغبار" الزائرة، وهي أعمدة رياح قصيرة العمر تُشبه الأعاصير الصغيرة، تتشكل شياطين الغبار عندما يُسخّن سطح المريخ الهواء فوقه مباشرةً، مما يؤدي إلى ارتفاعه وسحب الغبار معه.

وتُظهر الصورة الجديدة أربعة شياطين غبار وهي تشق طريقها عبر سهول المنطقة، ويسهل تجاهلها، ولكن يُمكنك رؤيتها كنفحات غبار بيضاء بالقرب من مركز الصورة، وتمتد على الحد الفاصل بين أجزاء السهل ذات اللون البني الداكن والأحمر الفاتح.

وتظهر حفرة اصطدام كبيرة في الزاوية السفلية اليمنى من الصورة، ويبلغ عرضها 15 كيلومترًا (9 أميال)، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، ويُعد تكوّن طبقات من المواد حول الحفرة دليلًا على أن الأرض احتوت على كميات كبيرة من الجليد المائي أثناء الاصطدام، كما أن عدم وجود تآكل واضح للحفرة يُؤرخها بفترة حديثة نسبيًا على الجدول الزمني الجيولوجي.

هل الصورة خارج التركيز؟

وإذا لاحظتَ أن الصورة ضبابية، فأنتَ تُلاحظ تأثير الرياح على المريخ، وتلتقط هبات الهواء جزيئات صغيرة من الحطام من سطح الكوكب، مما يُؤدي إلى ضبابية بصرية طفيفة.

الرياح التي تُسبب الضباب مسؤولة أيضًا عن المنطقة الحمراء في أعلى الصورة، وهذه المنطقة الحمراء مغطاة بتلال تُسمى "الياردانج"، والتي تتشكل عندما تُسبب الرياح تآكلًا للصخور الهشة، تاركةً الصخور الأكثر مقاومةً قائمة.

أسفل القسم الأحمر، توجد تضاريس بنية مائلة للأرجواني، تتميز بتركيز عالٍ من السيليكات وتركيز منخفض من الحديد وفقًا للبيان، وينبع اختلاف الألوان أيضًا من خصائص الرمال، مثل الكثافة والحجم، والتي تؤثر على كيفية تراكم حبيباتها وانتقالها عبر المريخ.