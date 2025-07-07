شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعد مستخدمى جروك بتحديثات كبيرة ومفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم إيلون ماسك أن جروك، روبوت الدردشة الذكي الذي طورته شركته xAI، قد خضع لتحديث كبير، ورغم أنه لم يتطرق إلى تفاصيل التغييرات، إلا أن ماسك كان قد انتقد سابقًا النسخة السابقة من جروك.

كما شجع المستخدمين على إرسال "حقائق مثيرة للانقسام" و"غير صحيحة سياسيًا، لكنها مع ذلك صحيحة من الناحية الواقعية، يبدو أن هذا التحديث الأخير قد غيّر طريقة تعامل Grok مع المواضيع المثيرة للجدل، بما في ذلك السياسة الأمريكية وصناعة الترفيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها "جروك" جدلًا، ومع ذلك، فإن "جروك" ليس دائمًا متساهلًا مع إيلون ماسك أيضًا، ففي إجابة حديثة، ألقت الشركة باللوم في تخفيضات ميزانية وكالة الأرصاد الجوية على "دوج ماسك"، وأشارت إلى أن هذه التخفيضات فاقمت أضرار الفيضانات في تكساس.

اندمجت شركة xAI التابعة لماسك مؤخرًا مع X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، ويتم دمج Grok مباشرةً في المنصة للمستخدمين المميزين، ولم تُعلّق xAI بعد على هذه الإجابات الجديدة أو على المسار الذي يتخذه روبوت الدردشة.