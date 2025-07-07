شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث بابجى PUBG Mobile 3.9 بوضع Transformers الجديد.. متى يصل للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لعبة الباتل رويال الشهيرة PUBG تحديثها 3.9، والذي من المقرر أن يجلب إثارة Transformers إلى ساحات القتال، حيث يقدم التحديث تعاونًا لمدة شهرين مع Transformers، من 8 يوليو إلى 2 سبتمبر، ويتميز بخريطة مميزة وأزياء مستوحاة من Optimus Prime و Megatron، ويمكن الآن تحميل تحديث PUBG Mobile KR 3.9 من متجري Google Play و App Store.

تحديث PUBG Mobile KR 3.9: أهم الميزات الجديدة

يضيف هذا الإصدار الجديد محتوى متنوعًا، حيث تم تقديم بندقية ASM Abakan، التي تطلق طلقات عيار 5.56 مم، في الوضع الكلاسيكي مع أوضاع إطلاق النار الفردية والمتتابعة والتلقائية، وتعمل تحديثات الملحقات في الأسلحة النارية على تحسين أوقات إعادة التعبئة، واستقرار إطلاق النار، وتقليل ضرر القناص من خلال موسع السبطانة الجديد.

كما يقدم خريطة Summer Showdown مستوحاة من عالم World of Warcraft، إلى جانب أسلوب لعب أبسط، وعلاوة على ذلك، يمكن للاعبي PUBG الآن قيادة أو إصلاح الشاحنة الضخمة والدبابة الكهرومغناطيسية الجديدتين أثناء اللعب.

منطقة نيُون آوتبوست

من أبرز ما جاء في التحديث هو إطلاق منطقة جديدة تحمل اسم نيُون آوتبوست، وهي ساحة قتال بتصميم مستوحى من عالم السايبربانك، حيث الإضاءة النيون والعمارة المستقبلية. هذه المنطقة ليست مجرد ساحة عادية، بل تضم مجموعة من المناطق الفرعية الفريدة مثل حلبة الملاكمة التي تتيح مواجهات جسدية مشوقة، والسوق السوداء التي توفر عناصر خاصة، ومركز الطاقة الذي يلعب دورًا استراتيجيًا أثناء القتال. إلى جانب ذلك، تحتوي الخريطة على ميكانيكيات لعب جديدة تعزز من تفاعلية اللاعبين مع البيئة المحيطة.

المركبات الجديدة

يشهد التحديث أيضًا إدخال نوعين جديدين من المركبات اللذَين يعززان من قدرة اللاعبين على المناورة والهيمنة في المعركة. المركبة الأولى هي ميجا تراك، وهي مصفحة بدرجة عالية وتستوعب ما يصل إلى أربعة لاعبين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفرق في التنقل الجماعي. أما المركبة الثانية فهي الدبابة الكهرومغناطيسية، والتي تتميز بإطلاق ذخيرة كهرومغناطيسية قوية قادرة على تدمير الخصوم بكفاءة عالية.

لوح التحويم الكونى

ضمن أدوات التنقل المضافة حديثًا، يبرز لوح التحويم الكوني، وهو جهاز شخصي يمكّن اللاعب من التنقل بسرعة وسلاسة عبر الخريطة. إلا أن استخدامه يخضع لقيود، إذ لا يمكن تفعيله أثناء الاشتباكات أو إطلاق النار، ما يضيف بعدًا تكتيكيًا لاستخدامه.

تعاون مع المتحولين (Transformers)

يشهد هذا التحديث تعاونًا ضخمًا مع سلسلة Transformers، حيث ينضم عدد من الأبطال الروبوتيين إلى اللعبة في حدث محدود الوقت. يتمتع كل متحول بقدرات قتالية فريدة، سواء في المواجهات القريبة أو الهجمات بعيدة المدى. ومع اشتداد المواجهة بين المتحولين، تظهر منطقة نيميسس شداون، وهي ساحة مخصصة للقتال بين هذه الكائنات العملاقة، وتوفّر تجربة مختلفة تمامًا عن أسلوب اللعب المعتاد في ببجي.

سلاح جديد: ASM أبكان

ضمن ترسانة الأسلحة المضافة في التحديث، تأتي بندقية ASM أبكان، وهي بندقية هجومية من فئة AR تستخدم ذخيرة من عيار 5.56 ملم، وتتيح ثلاثة أنماط مختلفة من إطلاق النار: الوضع التلقائي الكامل، ووضع الطلقتين المتتاليتين، ووضع الإطلاق الفردي، مما يمنح اللاعب مرونة في التكيف مع ظروف المعركة.

تطوير في أسلوب قيادة المركبات

أحد التحسينات اللافتة التي جاء بها التحديث هو إتاحة إمكانية الانزلاق (Drift) لكل من الدراجات النارية والدراجات الهوائية، مما يوفر أسلوب قيادة أكثر ديناميكية ويزيد من قدرة اللاعبين على الهروب أو المناورة في اللحظات الحرجة.

نمط Transformers: معركة من عالم آخر

في وضع Transformers، يجب على اللاعبين التقاط منارة الجسر الفضائي من الخريطة. بعد مرور وقت معين من بداية المباراة، يتغيّر لون السماء ليعلن عن بدء الاتصال بكوكب كيبروترون، ما يتيح للاعبين استدعاء إما أوبتيموس برايم أو ميجاترون، أو صندوق إمدادات خاص من كيبروترون، أو صندوق إنيرجون الذي يحتوي على مواد لترقية الروبوتات.

صندوق إنيرجون يحتوي على كمية كبيرة من المستلزمات إلى جانب مادة "إنيرجون" الضرورية لترقية شخصيات Transformers. أما صندوق كيبروتروني فيوفر مجموعة متنوعة من الإمدادات. ويتم استخدام منارة الجسر الفضائي ضمن وقت محدد فقط، حيث يُرسل شعاع ضوئي إلى السماء عند تفعيلها، ما يمنح اللاعبين تجربة بصرية وحركية مميزة.

أوبتيموس برايم وميجاترون

في التحديث، يتحول أوبتيموس برايم من شاحنة إلى روبوت ضخم يستخدم فأسًا حراريًا. يمتلك هجومًا أساسيًا يُعرف باسم "هجوم الفأس الحراري"، بالإضافة إلى مهارة نهائية قوية تُدعى هجوم الاندفاع، تتيح له الاقتراب بسرعة من الأعداء وتثبيتهم لمواصلة القتال.

أما ميجاترون، فيتحول من دبابة إلى روبوت مدجج بمدفع متطور، ويتميز بهجوم مدفعي قوي، إضافة إلى مهارة نهائية تُعرف باسم الانفجار الثلاثي، تدفعه بعيدًا عن الهدف وتبطئ حركة أوبتيموس برايم، ما يمنحه أفضلية في المواجهات بعيدة المدى.

وبعد استدعاء أي من الشخصيتين، يجب على اللاعب جمع مادة إنيرجون من ساحة القتال لترقيتهما وفتح المهارات النهائية. وتحدث المواجهة الفاصلة بين أوبتيموس وميجاترون في منطقة مبارزة خاصة داخل خريطة إرانجل، حيث لا يخرج أحد منهما إلا منتصرًا.

طريقة تنزيل تحديث PUBG Mobile 3.9

يمكن الحصول على التحديث بسهولة من خلال متجر Google Play لمستخدمي أجهزة Android، أو من متجر App Store لمستخدمي iPhone، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولًا، يجب التأكد من توافق الجهاز مع متطلبات التحديث، مع توفر مساحة تخزين كافية.

بالنسبة لأجهزة iOS، يتم فتح متجر التطبيقات، ثم الانتقال إلى قسم "التحديثات" والبحث عن PUBG Mobile لتثبيت النسخة الجديدة.

أما على أجهزة Android، يتم الدخول إلى متجر Google Play، ثم الذهاب إلى "تطبيقاتي وألعابي" وتحديث اللعبة.

كما يمكن تحميل التحديث عبر ملف APK مباشر من موقع PUBG Mobile الرسمي أو مصدر موثوق، بشرط تفعيل خيار "التثبيت من مصادر غير معروفة" من إعدادات الجهاز.

وأخيرًا، يُنصح بإعادة تشغيل الجهاز بعد التثبيت للحصول على أفضل أداء وتجربة لعب أكثر استقرارًا.