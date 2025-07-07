شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GPT 5 يقترب.. نموذج جديد يجمع بين قدرات التفكير والوسائط المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة OpenAI، بعض التلميحات حول ما يمكن للمستخدمين توقعه بمجرد توفر النموذج، وزعم أحد المسؤولين التنفيذيين في OpenAI أن نموذج اللغات الكبيرة (LLM) GPT-5 قد يشهد دمجًا بين نموذجي GPT وسلسلة o هذا يعني أن نموذج LLM القادم سيضم قدرات تفكير متقدمة، بالإضافة إلى دعم الوسائط المتعددة.

يذكر أنه على الرغم من عدم وجود مواعيد مؤكدة، فقد يتم إصدار نموذج GPT-5 في يوليو أو أغسطس.

وقد يكون GPT-5 نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر ثراءً بالميزات لدى OpenAI، ومن جانبه قال رومان هويت، رئيس تجربة المطورين في OpenAI، بأنه سيتم توحيد الاختراقات في مجال التفكير المنطقي في سلسلة O والاختراقات في تعدد الوسائط في سلسلة GPT، وذلك في GPT-5"

وصرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في منشور على X، قائلاً: "أتمنى لو نتمكن من دمج سلسلة GPT وسلسلة o في عام 2025"، وكان ألتمان قد تحدّث سابقًا عن إيقاف سلسلة o. ومع ذلك، لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الشركة تُخطط للتوحيد مع نموذج GPT-5 أو نماذج ذكاء اصطناعي أخرى بعد ذلك.

قد يشهد نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5 أيضًا تكاملًا مع وكيل الذكاء الاصطناعي Operator ، بعدما ذكر جيري توورك، نائب رئيس قسم الأبحاث في الشركة، أن التركيز في برنامج ماجستير الحقوق الرائد القادم ينصب على جعله غنيًا بالميزات بحيث لا يضطر المستخدمون إلى الاعتماد باستمرار على تبديل النماذج.

وألمح المدير التنفيذي إلى أنه بالإضافة إلى جعل نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد يعمل بشكل أفضل من جميع النماذج السابقة في جميع المقاييس، فإنه يمكن أيضًا دمجه مع وكيل الذكاء الاصطناعي Operator وللمبتدئين، فإن Operator هو وكيل يستخدم الحاسوب (CUA) يمكنه تنفيذ مهام مختلفة على جهاز المستخدم وعبر الإنترنت، بشكل مستقل.