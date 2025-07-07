شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ترجمة جوجل.. لفهم المقالات الأجنبية فى ثوانٍ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعدّ ترجمة جوجل" (Google Translate) أداة قوية للغاية تُمكّنك من فهم المقالات الأجنبية بسرعة فائقة، لكن لكي تستفيد منها إلى أقصى حد وتتجنب الوقوع في فخ الترجمة الحرفية، إليك بعض النصائح والإرشادات الهامة.

كيفية استخدام ترجمة جوجل باحترافية:

1. انسخ النص الذي ترغب بترجمته.

2. الصقه في مربع الإدخال الخاص بترجمة جوجل.

3. ستقوم الأداة تلقائيًا بالتعرف على اللغة المصدر وترجمة النص إلى اللغة الهدف (العربية في هذه الحالة).

4. يمكنك تبديل اللغات يدويًا إذا لم يتم التعرف عليها بشكل صحيح.

لترجمة مقالات كاملة أو صفحات ويب:

1. الطريقة الأولى (الأكثر فعالية للمقالات المنشورة عبر الإنترنت): انسخ رابط المقالة الأجنبية.

2. الصق الرابط في مربع الإدخال الخاص بترجمة جوجل.

3. انقر على أيقونة الترجمة أو اضغط "Enter" , ستُفتح لك صفحة الويب مترجمة بالكامل، مع الحفاظ على التنسيق الأصلي قدر الإمكان.



الطريقة الثانية (للنصوص الكبيرة التي ليست على الإنترنت): إذا كانت المقالة لديك في شكل ملف نصي (مثل Word أو PDF)، يمكنك نسخ النص بأكمله ولصقه في مربع الترجمة، لكن كن حذرًا مع النصوص الطويلة جدًا، فقد تفقد بعضًا من دقتها.

لترجمة المستندات:

تقدم ترجمة جوجل خيارًا لترجمة المستندات بالكامل (مثل ملفات .doc, .docx, .pdf, .txt

1. انقر على "المستندات" (Documents) أعلى مربع الترجمة، ثم "تصفح جهاز الكمبيوتر" (Browse your computer) لتحميل الملف.

2. اختر اللغة الهدف وانقر على "ترجمة" (Translate).

تجنب أخطاء الترجمة الحرفية:



الترجمة الحرفية هي التحدي الأكبر عند استخدام أي أداة ترجمة آلية، و لتجنبها والحصول على ترجمة أكثر دقة وفهمًا، اتبع هذه الإرشادات:

1. لا تعتمد على الترجمة كمسودة نهائية

2.اعتبر الترجمة التي تحصل عليها من جوجل نقطة بداية أو مسودة أولية.

3.اقرأ النص المترجم بتمعن وحاول استيعاب المعنى العام، لا الكلمات المنفردة فقط.

4.توقع أن تكون هناك بعض الأخطاء أو الصياغات الغريبة.

5 انتبه للسياق، و أهم نقطة في السياق هي الكلمة الواحدة قد تحمل معاني مختلفة تمامًا حسب الجملة التي وردت فيها.



ابحث عن الكلمات المفتاحية:

1.إذا واجهت جملة تبدو غير منطقية، حدد الكلمات الرئيسية فيها.

2. ابحث عن هذه الكلمات في قواميس ثنائية اللغة موثوقة (مثل Google Dictionary أو Cambridge Dictionary) لفهم معانيها المتعددة واستخداماتها في سياقات مختلفة.

3. استخدم الترجمة العكسية (Back-translation):

بعد ترجمة النص من اللغة الأصلية إلى العربية، قم بنسخ الجزء الذي تشك في دقته والصقه مرة أخرى في ترجمة جوجل، ولكن هذه المرة اطلب ترجمته من العربية إلى اللغة الأصلية.

كما يجب عليك مقارنة النص الجديد باللغة الأصلية و إذا كانت هناك فروقات كبيرة، فهذا يشير إلى أن الترجمة الأولية كانت غير دقيقة وتحتاج إلى مراجعة.

ويجب عليك أيضا التركيز فهم الفكرة العامة لأن الهدف الأساسي من استخدام ترجمة جوجل للمقالات الأجنبية هو فهم المحتوى. لا تُركّز على ترجمة كل كلمة حرفيًا، بل حاول استيعاب الأفكار الرئيسية والنقاط المهمة التي يريد الكاتب إيصالها.