تكنولوجيا: تسريب أرقام طرازات Redmi K90 وPoco F8 عبر قاعدة بيانات IMEI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت قاعدة بيانات IMEI عن أرقام طرازات جديدة لهواتف Redmi وPoco، مما يؤكد توقعات إعادة طرح سلسلة Redmi K90 باسم Poco F8 عالميًا.

ظهرت في القاعدة طرازات Redmi تحمل الأرقام 2510DRK44C و25102RKBEC، التي تحمل الأسماء الداخلية Annibale وMyron، ومن المتوقع أن تُطلق في الصين باسم Redmi K90 وK90 Pro في أكتوبر المقبل.

بالمقابل، ظهرت طرازات Poco برقم 2510DPC44G و25102PCBEG، والتي يُرجح أن تُطرح عالميًا باسم Poco F8 Pro وF8 Ultra في أوائل 2026. وتحمل هذه الأجهزة نفس الأسماء الداخلية الخاصة بسلسلة Redmi K90.

ومن حيث المواصفات، يُتوقع أن يأتي Redmi K90 وPoco F8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجيل الأول، بينما سيحصل K90 Pro وF8 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite 2 المتوقع إطلاقه في سبتمبر.

كما قد يتضمن التشكيل القياسي لهواتف Poco F8 نسخة معاد تسميتها من Redmi Turbo 5 Pro، والمتوقع ظهورها في الربع الثاني من 2026.

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