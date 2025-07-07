تكنولوجيا: تسريب: Oppo تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Find N6 في الربع الأول من 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد من المصدر الموثوق Digital Chat Station أن شركة Oppo تعمل على تطوير هاتفها القابل للطي القادم، Find N6، والذي من المتوقع أن يُطرح في الربع الأول من عام 2026. رغم غياب التفاصيل الرسمية حتى الآن، ترتفع التوقعات نظرًا للسمعة القوية التي حققها سلفه Find N5.

يُنتظر أن يحافظ Find N6 على تركيز Oppo على التصميم النحيف، وجودة الشاشة، وتحسين تجربة التصوير، بالإضافة إلى المتانة العالية. ومن المتوقع أن يكون الهاتف أنحف وأخف وزنًا وأكثر تنوعًا من الإصدار السابق، وربما يكون أول هاتف قابل للطي مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2.

يُذكر أن Find N5، الذي أُطلق في فبراير بسعر 8999 يوان (~1255 دولارًا)، كان يُعتبر أنحف هاتف قابل للطي في العالم عند صدوره، مع شاشة داخلية بقياس 8.12 بوصة، وبطارية 5600 مللي أمبير، وشحن سريع يدعم 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا، إضافة إلى شهادات مقاومة مياه متقدمة.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول إطلاق Oppo لهاتف قابل للطي بنمط الفليب في 2026، حيث تركز الأخبار على تطوير هاتف بنمط الكتاب.

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