تكنولوجيا: سعر Nintendo Switch 2 قد يصل إلى 550 دولار بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يكون على الراغبين في شراء Nintendo Switch 2 في الولايات المتحدة التحرك سريعًا، إذ من المتوقع أن يرتفع سعر الجهاز بنسبة تصل إلى 20%، وفقًا لمحللين من شركة Wedbush، وذلك بسبب نية نينتندو تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية الجديدة.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرًا عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على الواردات القادمة من فيتنام، وهي ضعف النسبة السابقة البالغة 10% التي كانت مطبقة عند الكشف الأولي عن Switch 2.

تمثل هذه الخطوة خطرًا مباشرًا على تسعير الجهاز في السوق الأمريكية، والتي تُعد أكبر سوق خارجية لنينتندو حتى الآن.

ويأتي هذا التغيير في السياسة التجارية بعد أشهر من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 46% على جميع الواردات من فيتنام، قبل أن يتم تجميد القرار لمدة 90 يومًا وتخفيض النسبة إلى 10%.

الوضع يبدو مقلقًا بشكل خاص للمستهلكين، نظرًا لأن تصنيع Nintendo Switch 2 يتم في الصين وفيتنام، وهما من أكثر الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الحالية ضمن المفاوضات التجارية المستمرة قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو.

وكانت نينتندو قد كشفت رسميًا عن Switch 2 في 2 أبريل 2025، بالتزامن مع أخبار التعريفات الجمركية. وردًا على هذه التطورات، قررت الشركة تأجيل فتح باب الحجز المسبق في الولايات المتحدة،

كما حدّدت سعر بيع الجهاز بـ449 دولارًا، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الإطلاق الأول لجهاز Switch الأصلي الذي بلغ 299 دولارًا. وارتفعت أيضًا أسعار الملحقات الخاصة بـSwitch 2 بسبب “تغيرات في أوضاع السوق”.

ويتوقع محللو السوق أن نينتندو قد لا تجد بديلًا سوى زيادة السعر لتعويض تكلفة الرسوم الجديدة. وقد صرّحت المحللة أليشيا ريس من Wedbush بأنهم “يتوقعون أن تقوم نينتندو بنقل التكلفة الناتجة عن الرسوم الجمركية بالكامل تقريبًا إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى زيادة متوقعة في السعر تتراوح بين 18% و20%”.

وإذا ما دخلت هذه الرسوم حيّز التنفيذ، فقد تقرر نينتندو رفع سعر Switch 2 من 449 دولارًا إلى 550 دولارًا. ومن المرجّح أن تشهد الألعاب والملحقات الأخرى، التي شهدت بالفعل ارتفاعًا في الأسعار، زيادات إضافية كذلك.

حتى الآن، لم تُصدر نينتندو بيانًا رسميًا بشأن رفع الأسعار، واكتفت بتصريح لموقع Barrons بأنها “تقوم بتقييم المعلومات وتأثير الرسوم الجمركية”، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقد تنتظر نينتندو حتى يتم تحديد الشروط النهائية مع بقية الدول المشاركة في سلاسل الإنتاج قبل إعلان أي تغييرات رسمية على الأسعار.

وبذلك، لا يزال بإمكان المستهلكين في الولايات المتحدة شراء Switch 2 مقابل 449 دولارًا، لكن هذا السعر قد لا يستمر طويلًا، خاصة في ظل اتفاق اقتصادي عام بين الخبراء بأن تأثير الرسوم الجمركية سينعكس بشكل مباشر على المستهلكين الأمريكيين.

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