تكنولوجيا: Honor تكشف موعد الإطلاق العالمي الأول لأرفع هاتف قابل للطي في العالم: Magic V5 قادم بقوة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor رسميًا هاتفها القابل للطي Magic V5 في الصين يوم 2 يوليو 2025، كأنحف هاتف رائد قابل للطي حتى الآن. أما على صعيد الإطلاق العالمي، فقد بدأت الشركة بالفعل بالتشويق لطرحه في أسواق أخرى، وأكدت الآن أولى مواعيد التوفر خارج السوق الصيني.

من المقرر أن يصل Magic V5 رسميًا إلى ماليزيا يوم 15 يوليو، لتكون أول دولة خارج الصين تحصل على النسخة العالمية من الهاتف. كما أعلنت Honor أن الهاتف سيُطرح في هونغ كونغ في 6 أغسطس، مما يعزز فكرة أن التوسع العالمي بدأ تدريجيًا.

في الوقت نفسه، ظهرت صفحات تشويقية رسمية للهاتف على مواقع Honor في المملكة المتحدة وألمانيا، ما يشير إلى اقتراب إطلاقه في أسواق أوروبية إضافية خلال نفس الفترة تقريبًا.

بالنسبة للهاتف نفسه، يأتي Magic V5 كأرفع هاتف قابل للطي حتى اليوم، حيث يبلغ سمكه 4.1 ملم عند فتحه (نسخة اللون الأبيض العاجي)، وهو أنحف من Galaxy Z Fold 7 المرتقب، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيكون بسمك 4.2 ملم في وضعية الفتح.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويأتي بخيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وتعمل النسخة الصينية ببطارية بسعة 6100 مللي أمبير، بينما ستحصل النسخة العالمية على بطارية أصغر قليلًا بسعة 5820 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 60 واط.

من ناحية الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة العرض بدقة 50 ميجابكسل، مما يعكس تركيز Honor على تقديم تجربة تصوير احترافية ضمن تصميم فائق النحافة.

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