شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تحجب حسابات رويترز في الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ مستخدمو منصة X (تويتر سابقًا) في الهند مؤخرا بعدم قدرتهم على الوصول إلى حسابات وكالة الأنباء العالمية رويترز، بما في ذلك الحساب الرئيسي [@Reuters] الذي يتابعه أكثر من 25 مليون شخص، بالإضافة إلى حساب Reuters World.

ووفقًا لما نشرته رويترز، تظهر للمستخدمين في الهند رسالة تفيد بأن الحساب “تم حظره في الهند (IN) استجابة لطلب قانوني”، لكن المثير للجدل هو أن المتحدث باسم الحكومة الهندية نفى بشكل قاطع أن تكون أي جهة حكومية قد أصدرت هذا الطلب.

وقالت متحدثة باسم رويترز إن الوكالة تعمل حاليًا مع إدارة منصة X لحل هذه المشكلة، مشيرة إلى أن فريق التواصل الاجتماعي في رويترز تلقى إشعارًا سابقًا من X في مايو، يفيد بأن بعض المحتوى سيتم حجبه بطلب من الحكومة الهندية، دون تحديد الجهة الرسمية أو نوع المحتوى المستهدف.

حجب متكرر وتوترات قانونية سابقة

منصة X، التي اندمجت مؤخرًا مع شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، كانت قد دخلت في خلافات علنية متكررة مع الحكومة الهندية بشأن مطالب بحظر حسابات أو منشورات.

وفي مارس الماضي، رفعت المنصة دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، متهمةً إياها بالسماح بـ”رقابة غير مقيّدة على الإنترنت” من خلال موقع إلكتروني جديد يمكّن “عددًا لا يُحصى من المسؤولين” من حجب المحتوى دون مبرر قانوني واضح.

من جانبها، أكدت الحكومة أن الموقع الإلكتروني هدفه فقط إبلاغ الشركات بمحتوى ضار محتمل على الإنترنت، وليس فرض الرقابة العشوائية.

يُذكر أن منصة X خاضت معركة قانونية مشابهة العام الماضي في البرازيل، حيث علّقت خدماتها في البلاد بشكل مؤقت بعد خلاف مع المحكمة العليا، قبل أن تُحجب تمامًا لأكثر من شهر

القلق يتزايد بشأن حرية الصحافة الرقمية

إجراءات الحظر المتكررة ضد وسائل الإعلام العالمية مثل رويترز، حتى ولو كانت مؤقتة، تثير مخاوف متزايدة حول مستقبل حرية الصحافة والتعبير الرقمي، خاصة في الدول التي تشهد صراعات بين منصات التكنولوجيا والحكومات.

وفي انتظار حل الأزمة الحالية، لا يزال ملايين المستخدمين في الهند محرومين من الوصول إلى تغطيات رويترز عبر منصة X، وسط غياب الشفافية حول الجهات المسؤولة عن قرار الحظر.