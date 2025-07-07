شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حزب إيلون ماسك يُهبط أسهم "تسلا" وسط مخاوف من تصعيد النزاع مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم شركة "تسلا" بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين عقب إعلان رئيسها التنفيذي إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة؛ في خطوة اعتُبرت تصعيدًا إضافيًا في خلافه المتزايد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل سهم تسلا تراجعًا بأكثر من 3% في بورصة فرانكفورت، ما يشير إلى استمرار الهبوط في جلسات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية وسط استمرار العطلة بسبب عيد الاستقلال.

وقال دان آيفز، المحلل الأمريكي المخضرم في قطاع التكنولوجيا وفق ما ذكره موقع (ياهو فاينانس)، إن ماسك يُعد "أهم أصول تسلا"، وإن انخراطه المتزايد في السياسة من شأنه أن يُبقي السهم تحت ضغط.

وأوضح آيفز "تسلا بحاجة إلى ماسك كمدير تنفيذي وأصل رئيسي، لا إلى رئيس حزب سياسي يدخل مجددًا في نزاعات سياسية... خصوصًا إذا أدى ذلك إلى توتر علاقته مع ترامب".

وأضاف: "لن يكون من المفاجئ إذا تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما، بالنظر إلى الطابع السياسي للمبادرة، وذلك بحسب مدى تصعيد ماسك لهذا المسار".

وكان قد أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تأسيس حزب سياسي جديد، بعد أسابيع من خلافه الحاد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، أعلن ماسك عن تأسيسه "حزب أمريكا"، الذي قال إنه سيكون تحديا لنظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب مُسجلاً رسمياً في الولايات المتحدة، إذ أن ماسك - المولود خارج الولايات المتحدة ما يعني بموجب القانون الأمريكي، أنه غير مؤهل للترشح للرئاسة الأمريكية - لم يُفصح عن هوية زعيم الحزب.

وقد أثار ماسك فكرة تأسيس حزب سياسي لأول مرة خلال خلافه العلني مع ترامب، بعد أن ترك منصبه في إدارة ترامب ودخل في جدال علني حاد مع حليفه السابق.