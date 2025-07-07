شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. الصين تطلق ذراعا روبوتية تقوم بسبع وظائف فى أعماق البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هندسة النفط البحري المحدودة ببكين عن قيام الصين بتشغيل أول ذراع روبوتية محلية الصنع تقوم بسبع وظائف، لتنفيذ عمليات استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في أعماق البحار.

وأشارت الشركة المطورة - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم الاثنين- إلى تركيب الذراع الميكانيكية على مركبة تعمل عن بعد حيث قامت بأداء مهام دقيقة خلال عملية النشر الافتتاحية في حوض مصب نهر اللؤلؤ في جنوبي الصين، لافتة إلى أن أقصى عمق تشغيل لها في المياه يبلغ 7 آلاف متر.

وذكرت الشركة أن الذراع الميكانيكية أتقنت سبع قدرات تمثلت بالتمديد والسحب والتأرجح والتدوير والفتح والإمساك والشبك كما أكملت تشغيل الصمامات وتركيب المعدات في تيارات قوية.

وحملت الذراع التي يبلغ وزنها 60 كيلوجراما، وهي أخف بنسبة 35 في المائة من نظيراتها الأجنبية حمولة 125 كيلوجراما عند الامتداد الكامل، كما تتميز بتكلفة أقل بنسبة 40 في المائة من البدائل المستوردة.

وأضافت الشركة أن هذه الذراع ترتقي بالصين إلى نخبة من الدول القادرة على تصنيع الروبوتات المهمة في أعماق البحار.