تكنولوجيا: ظهور Galaxy Z Flip7 FE على Geekbench بمعالج Exynos القديم يثير الجدل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج هذا الأسبوع للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip7 FE، وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked، إلى جانب إطلاق Z Flip7 وZ Fold7 وسلسلة Galaxy Watch 8.

وقبيل الإعلان الرسمي، ظهرت تسريبات جديدة عبر منصة Geekbench تكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف المنتظر.

تحمل النسخة الأوروبية من الجهاز رقم الطراز SM-F761B، وتشير القائمة إلى أن الهاتف سيأتي مزودًا بمعالج Exynos 2400 (رقم الشريحة s5e9945) إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

ويؤكد هذا التسريب أن الهاتف سيعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، ما يعزز توقعات سابقة حول البرمجيات.

في وقتٍ سابق، توقعت تسريبات بأن الهاتف قد يأتي إما بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 على غرار Z Flip6، أو Exynos 2400e، أو حتى Exynos 2500 كما هو الحال مع الإصدار الرئيسي من Z Flip7.

إلا أن المعلومات الجديدة تؤكد بشكل شبه نهائي اعتماد نسخة العام الماضي من معالج Exynos، ما قد يُثير بعض الجدل بين المستخدمين الطامحين لأداء أقوى.

حقق الهاتف 1940 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و6136 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية على منصة Geekbench، وهي نتائج متوسطة مقارنة بالهواتف الرائدة الجديدة.

أما من حيث المواصفات الفيزيائية، فمن المتوقع أن يكون Galaxy Z Flip7 FE نسخة معدّلة من Z Flip6، مع الحفاظ على نفس التصميم والمزايا الرئيسية مثل الشاشة الخارجية بقياس 3.4 بوصة، والشاشة الداخلية بحجم 6.8 بوصة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

وتشير الشائعات إلى أن سعر الهاتف سيبدأ من مليون وون كوري، أي ما يعادل نحو 740 دولارًا أمريكيًا أو 645 يورو أو 545 جنيهًا إسترلينيًا.

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