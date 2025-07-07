شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك ينقسم إلى تطبيقين فى الولايات المتحدة.. طرح نسخة أمريكية جديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت نهاية أزمة تيك توك فى الولايات المتحدة، حيث زعم الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا أن لديه "أثرياء فاحشي الثراء" مستعدين لشراء تيك توك، ومع ذلك يبدو أن الحل يكمن في تطبيق جديد منفصل للمستخدمين الأمريكيين، قبل بيع المنصة عملياتها في الولايات المتحدة إلى جهة غير صينية.

وفقًا لتقرير، ستحصل الولايات المتحدة على تطبيق تيك توك مختلف في 5 سبتمبر، وسيستمر التطبيق الحالي في العمل حتى مارس من العام المقبل، ولكن سيتعين على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق الثاني للوصول إلى تيك توك في الولايات المتحدة، وبمجرد إيقاف التطبيق الحالي، ستتمتع الولايات المتحدة ببوابة منفصلة تمامًا لتيك توك مقارنةً ببقية العالم.

ووُصف تطبيق تيك توك بأنه تهديد للأمن القومي، ومنصة للدعاية الصينية ، وبناءً على ذلك حُكم على التطبيق ببيع عملياته الأمريكية إلى جهة غير صينية وإلا سيُحظر من البلاد ، ومدد الرئيس ترامب هذا الموعد النهائي ثلاث مرات، ويبدو الآن مقتنعًا بأن التوصل إلى اتفاق وشيك.

وسيتجاوز هذا التطبيق المنفصل الكثير من مخاوف الإدارة الأمريكية، وإن كان نهايةً مثيرةً للسخرية لهذه المحنة برمتها ، وهذه المرة ستُطلق الولايات المتحدة تطبيقًا منفصلًا لمنصة عالمية، وهو أمرٌ انتقده الصينيون.

والتطبيق الجديد لن يختلف كثيرًا، ومع ذلك قد يشهد زيادةً في المحتوى الذي يتماشى مع سياسات الإدارة الحالية، بالنسبة للمستخدم العادي لن يتجاوز الأمر أي تغيير سوى مجرد تحميل تطبيق جديد.

وأضاف تقرير ، أن هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المجموعة من "الأثرياء جدًا" تشتري بالفعل عمليات المنصة الأمريكية، وقد سُمعت مثل هذه الادعاءات من قبل، لكنها لم تُفلح ، ولكن إذا كان تيك توك يُطور تطبيقًا منفصلًا بالفعل، فيبدو أن هذا قد يكون التطبيق الأمثل أخيرًا.