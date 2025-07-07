تكنولوجيا: Ulefone الجديد يجمع بين الرؤية الليلية وبطارية ضخمة بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أشهر، أطلقت شركة Ulefone هاتف Armor X32 كخيار اقتصادي ضمن فئة الهواتف المتينة، وتميّز هذا الجهاز بهيكله القوي، وكاميرته المزودة بالرؤية الليلية، وغيرها من المزايا المثيرة للاهتمام.

والآن، كشفت الشركة عن إصدار جديد يحمل اسم Armor X16، ويأتي بمواصفات قريبة ولكن مع بعض التحسينات الملحوظة.

ماذا يقدم Ulefone Armor X16؟

اعتمدت Ulefone في تصميم هاتف Armor X16 على نفس الهيكل العسكري المعتمد بمعيار MIL-STD-810H، مع شهادة IP68 + IP69K لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله خيارًا مثاليًا للبيئات القاسية.

ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية ضخمة سعتها 10,360 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. لكن هذه القوة في التحمل والبطارية الكبيرة جاءت على حساب الوزن، إذ يصل وزنه إلى 395 جرامًا، أي ما يقرب من ضعف وزن الهواتف التقليدية.

من ناحية الشاشة، زُوِّد الهاتف بلوحة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة، بدقة +HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة ومقبولة في هذا النطاق السعري.

أما في الخلف، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل، ما يمنح المستخدم قدرة تصوير جيدة في مختلف ظروف الإضاءة.

على صعيد الأداء، يعمل الهاتف بمعالج Helio G91 من ميدياتك، وهو معالج اقتصادي يدعم شبكات 4G، ويأتي مقترنًا بـ 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ومن المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز: مستشعر بصمة لتأمين البيانات، نظام تشغيل أندرويد 15 مباشرة من الصندوق، دعم NFC، ووجود منفذ IR Blaster للتحكم في الأجهزة الأخرى.

ورغم أن Armor X16 يتفوق من حيث المواصفات مقارنة بسعره، إلا أنه حتى الآن متوفر فقط داخل السوق الصينية. وبإمكان المهتمين استيراده عبر تجار الطرف الثالث، ولكن يجب الانتباه إلى أن خدمات الضمان قد تكون محدودة أو غير متوفرة في حال حدوث مشكلة.

يبلغ سعر الهاتف حوالي 168 دولارًا أمريكيًا، ما يجعله خيارًا جذّابًا لمن يبحث عن هاتف قوي التحمل وبطارية تدوم طويلًا دون دفع مبالغ طائلة.

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