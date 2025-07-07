علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: التفاصيل المسربة لمساحة التخزين والألوان بإصدارات سلسلة Google Pixel 10

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تكنولوجيا: التفاصيل المسربة لمساحة التخزين والألوان بإصدارات سلسلة Google Pixel 10

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص

ستكشف جوجل عن سلسلة هواتف Pixel 10 إلى جانب ملحقات جديدة في أغسطس 2025، وتُقدم تسريبات حديثة من أرسين لوبين على منصة X معلومات مفصلة حول خيارات التخزين والألوان لسلسلة هواتف Pixel 10.

سلسلة Pixel 10: سعات التخزين وخيارات الألوان

Pixel 10
سعة التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت
يتوفر بأربعة ألوان: Obsidian، Frost، Lemongrass، وIndigo - تُمثل الأسود والأزرق والأصفر والأرجواني.

Pixel 10 Pro
سعة التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت
يتوفر بأربعة ألوان: Obsidian، Porcelain، Moonstone، وJade - تُمثل الأسود والأبيض والرمادي والأخضر.

Pixel 10 Pro XL
سعة التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت
نفس ألوان Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Fold
سعة التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت
يتوفر بلونين: Moonstone، وJade، يمثلان الرمادي والأخضر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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