شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Pro: تسريبات تكشف عن تصميم جديد وكاميرات بدقة 8K وذاكرة 12GB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تسريبات هاتف iPhone 17 Pro القادم من شركة أبل في الانتشار، كاشفة عن مجموعة من التحسينات التي قد تُحدث نقلة نوعية في التصميم والأداء. وبحسب ما تداوله حساب “Apple Club” المتخصص، فإن الطراز الجديد من iPhone Pro سيحمل عدة تغييرات تشمل الشكل، الكاميرا، الأداء الداخلي، والبطارية.

من أبرز التغييرات المتوقعة إعادة تموضع شعار أبل على الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى اعتماد إطار جديد مصنوع من الألومنيوم والزجاج بتصميم مزدوج المواد “جزء ألومنيوم، جزء زجاج”، وهو ما قد يمنح الهاتف مظهرًا أكثر عصرية وفخامة.

كما ستحصل الكاميرات على تحسينات ملحوظة، أبرزها كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية تليفوتو بدقة 48 ميغابكسل، مع إمكانية التصوير المزدوج للفيديو ودعم تسجيل الفيديو بجودة 8K — وهي قفزة كبرى في قدرات التصوير لهواتف أبل.

وعلى صعيد الأداء، من المتوقع أن يعمل الهاتف بشريحة A19 Pro المصنوعة بتقنية 3 نانومتر من شركة TSMC، بالإضافة إلى شريحة Wi-Fi 7 مصممة خصيصًا من أبل، وذاكرة عشوائية RAM بسعة 12 جيجابايت، ما يعني تحسينات كبيرة في تعدد المهام وأداء ميزات “ذكاء أبل الاصطناعي”.

وستتضمن الميزات الأخرى المشاعة خيار لون جديد هو الأزرق السماوي (Sky Blue)، وبطارية أكبر حجمًا لطراز iPhone 17 Pro Max، ونظام تبريد مطوّر، وتصميم جديد للكاميرات الخلفية يأتي بشكل نتوء مستطيل بدلاً من النمط الدائري المعتاد.

ورغم أن هذه المواصفات ما تزال ضمن إطار التسريبات، إلا أن دقتها وتوافقها مع توجهات أبل في الأعوام الأخيرة تجعلها محط اهتمام واسع بين عشاق العلامة الشهيرة. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن الجهاز رسميًا في خريف 2025، ما يعني أن المزيد من التفاصيل قد تظهر في الأشهر القليلة القادمة.