شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الجديد في تحديثات نظام جوجل لأندرويد يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
تقدم "ملاحظات إصدار نظام جوجل" الشهرية بشكل أساسي ما هو جديد في خدمات Play، ومتجر Play، وتحديث نظام Play على هواتف/أجهزة لوحية تعمل بنظام Android، ونظام Wear OS، وGoogle/Android TV، وAuto، والكمبيوتر الشخصي.
وتُطبق بعض الميزات على المستخدمين النهائيين، بينما تُوجّه ميزات أخرى للمطورين، ويشمل "نظام جوجل" تطبيقات الطرف الأول التالية:
* خدمات الاتصال التكيفي: ابحث في قائمة "جميع التطبيقات" في الإعدادات، وافتح معلومات التطبيق لمعرفة رقم الإصدار.
* ذكاء نظام أندرويد: معلومات التطبيق.
* مُتحقّق مفتاح نظام أندرويد: معلومات التطبيق.
* أمان نظام أندرويد: معلومات التطبيق.
* خدمات Android TV الأساسية.
* عرض ويب أندرويد: معلومات التطبيق.
* خدمات صحة الجهاز: معلومات التطبيق.
* خدمات الإعدادات: معلومات التطبيق.
* متجر جوجل بلاي: معلومات التطبيق.
* تحديث نظام جوجل بلاي: الإعدادات > حول الهاتف > إصدار أندرويد.
* مدير بطاقة SIM: معلومات التطبيق.
يدعم نظام أندرويد الذكي ميزات مثل "نظرة سريعة"، و"الترجمة المباشرة"، و"التشغيل الآن"، و"الرد الذكي"، وغيرها.أندرويد الذكي الإصدار 31 / B.9 الجديد يشمل على:
* إعادة هيكلة وإصلاحات أخطاء.
خدمات الحوسبة الخاصة الإصدار 31 / B.9 (1 يوليو 2025)
* تغييرات في البنية التحتية الداخلية والصيانة.
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