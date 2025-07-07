شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس تلغي لعبة الخيال العلمي Blackbird رغم إعجاب التنفيذيين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة، قررت شركة إكس بوكس إلغاء مشروع لعبة الخيال العلمي المنتظرة Blackbird التي كانت قيد التطوير لدى استوديو ZeniMax Online Studios، بالرغم من إشادة كبار التنفيذيين بها ووصفهم لها بأنها “مبهرة”، بحسب تقرير حصري نشرته وكالة Bloomberg.

اللعبة التي كانت تحمل طابع “الناهب-مُطلق النار” (looter-shooter) في عالم مستقبلي بنكهة “النوير الفضائي”، كانت تُبشر بأن تصبح منافسًا قويًا لسلسلة Destiny، لما تتضمنه من آليات لعب حركية مبهرة مثل القفز المزدوج، الاندفاع الجوي، الخطاف المغناطيسي، وتسلق الجدران.

وبحسب التقرير، كان المشروع يسير بخطى متسارعة وكان من المخطط إطلاقه عام 2028، بعد أن وسّع الاستوديو فريقه ليصل إلى 300 موظف. ومع ذلك، تم “تجميد” تطوير اللعبة إلى أجل غير مسمى، دون أن تُفصح مايكروسوفت عن أسباب واضحة أو تعليقات رسمية.

ورغم قلة المعلومات الرسمية حول Blackbird، فقد كشف موقع TrueAchievements أن القصة كانت ستدور حول تحقيق جنائي يجريه اللاعبون في جريمة قتل غامضة وقعت في عاصمة تُدعى Exodus، ضمن بيئة خيالية مظلمة وفضائية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإلغاءات التي طالت مشاريع أخرى لدى مايكروسوفت، من بينها لعبة Everwild التي كانت قيد التطوير منذ عام 2014 من قبل استوديو Rare، بالإضافة إلى إعادة تطوير سلسلة Perfect Dark الشهيرة.

إلغاء Blackbird يسلّط الضوء مجددًا على حالة عدم الاستقرار داخل قطاع تطوير الألعاب لدى مايكروسوفت، رغم امتلاكها عددًا من الاستوديوهات البارزة وفرقًا مبدعة. وبينما تُبقي الشركة أسباب الإلغاء طي الكتمان، يشعر عشاق ألعاب الأكشن والخيال العلمي بخيبة أمل إزاء ضياع عنوان واعد كان من الممكن أن يُحدث ضجة في صناعة الألعاب.