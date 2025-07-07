شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تضيف ميزة الرسائل الخاصة وتميز منشورات "الترند" والان مع تفاصيل الخبر

أضافت ميتا تحديثين رئيسيين لتطبيق Threads، وهما إمكانية إرسال رسائل مباشرة (DMs) داخل التطبيق، وميزة جديدة لتمييز الموضوعات تُسلط الضوء على المحادثات المهمة.

المراسلة على Threads

صُمم Threads للمحادثات العامة المفتوحة، ولكن المستخدمين غالبًا ما طلبوا خيار المراسلة الخاصة، وفقًا للشركة، ومع هذا التحديث، يُمكن للمستخدمين الآن إرسال رسائل مباشرة داخل التطبيق لمواصلة المناقشات الفردية.

لحماية المستخدمين، تقتصر المراسلة على متابعيك على Threads أو متابعيك المشتركين على Instagram ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

تُشير ميتا إلى أن المراسلة مدعومة بسياسات الخصوصية الحالية، وحماية الحسابات، وأنظمة الأمان.

لا يُوفر Threads تشفيرًا شاملًا للرسائل المباشرة، مما يعني أن ميتا يُمكنها الاطلاع على محتوى الرسالة عند الحاجة، على عكس WhatsApp.

إلى حين إضافة التشفير، يُمكن للمستخدمين القلقين بشأن الخصوصية اختيار عدم مشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل المباشرة في Threads.

تتضمن ميزات المراسلة الإضافية المتوقعة قريبًا ما يلي:

- عناصر التحكم في الرسائل: إدارة من يمكنه إرسال الرسائل، بمن فيهم من لا يتابعك، من خلال مجلد منفصل لطلبات الرسائل.

- المراسلة الجماعية: بدء محادثات مع عدة أشخاص في آنٍ واحد.

- فلاتر البريد الوارد: تنظيم الرسائل وتحديد أولوياتها لتسهيل الوصول إليها.

تمييز المواضيع

تُبرز ميزة التمييز في المنشورات التي تُروّج لوجهات نظر أو مناقشات شيقة وتُبرزها، وتظهر هذه الميزة في مناطق اكتشاف المحتوى وتُشير إلى مواضيع الترند.

التوفر

أصبحت ميزة المراسلة المباشرة وميزة تمييز المواضيع متاحةً عالميًا، وأعلنت ميتا عن التحديثات، حيث نشرت: مع دخول "Threads" عامها الثالث، نلتزم بدعم المجتمعات والمبدعين، مع التركيز على وجهات نظر جديدة، والحفاظ على بيئة تزدهر فيها الحوارات والمجتمعات.