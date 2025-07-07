شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات آبل في الصين لأول مرة منذ عامين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة آبل نموًا في مبيعات هواتف آيفون في الصين خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، رغم تباطؤ النمو العام في السوق. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالعروض الترويجية لهاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، ومع ذلك، فإن نسبة النمو أحادية الرقم التي حققتها آبل تفوقت عليها شركة هواوي.

وقفزت مبيعات آيفون في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقرير أولي صادر عن شركة كاونتربوينت ريسيرش، وكان الدافع الرئيسي لمبيعات آبل هو تخفيضات الأسعار وبرامج الدعم الحكومي في مايو.

منافسة شديدة

على الرغم من نجاح تشكيلة آيفون 16، إلا أن هواوي هي الشركة الرائدة في السوق الصينية، فقد سجلت الشركة زيادة في المبيعات بنسبة 12% على أساس سنوي، وهي أكبر علامة تجارية من حيث الحصة السوقية بينما بقيت آبل في المركز الثالث.

وكان هاتف iPhone 16e أحد أسباب نمو آبل، فقد جذب هذا الطراز منخفض التكلفة بعض المشترين من سوق الهواتف متوسطة المدى شديدة التنافسية، وساعد آبل على التوسع خارج نطاق الفئة الفاخرة، وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، يزداد قلق المستهلكين بشأن أسعار الأجهزة الفاخرة. ولذلك، أصبحت برامج الدعم الوطني والعروض الترويجية القوية أمرًا بالغ الأهمية لجميع شركات الهواتف الذكية.