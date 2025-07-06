تكنولوجيا: أول فيديو عملي لهاتف Galaxy Z Flip 7 يكشف التصميم الكامل أثناء التشغيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت يصعب حذفها نهائيًا، إلا أن العثور على نسخ من المحتوى المحذوف ليس دائمًا بالأمر السهل. فمثلًا، نُشر مؤخرًا فيديو عملي جديد لهاتف Galaxy Z Flip 7 أثناء التشغيل بواسطة المسرب @andrei_eclynoh على منصة X، لكنه اختفى سريعًا بعد وقت قصير. وبقيت فقط بعض لقطات الشاشة المنتشرة على مواقع مثل Sammobile.

لاحقًا، تمكنّا من العثور على النسخة الكاملة للفيديو قبل أن تُحذف مجددًا—ما لم تتدخل سامسونج أو جوجل لإزالته لاحقًا. ويُظهر المقطع الهاتف القابل للطي من جميع الزوايا قبل تشغيله، حيث يُستعرض التصميم الخارجي أولًا، ثم يتم عرض كلا الشاشتين.

الشاشة الخارجية، والتي تأتي بقياس 4 بوصات، تتميز بحواف ضيقة وتعرض ما يصل إلى أربع أدوات (Widgets) في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن تدعم عرض التطبيقات الكاملة على الغلاف كما هو الحال في هاتف Motorola Razr 60 Ultra، لكن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها حتى الآن من خلال الفيديو.

أما الشاشة الرئيسية القابلة للطي، فتظهر بدون تجعد واضح في المنتصف، وهو أمر معتاد في الأجهزة الجديدة التي لم تُستخدم بعد بكثافة، خصوصًا في هواتف 2025 القابلة للطي.