تكنولوجيا: تأجيل مفاجئ لإصدار Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 FE وWatch 8 وWatch Ultra من سامسونج لعام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيكون هذا الأسبوع مثيرًا لعشّاق سامسونج، رغم أن معظم تفاصيل المنتجات الجديدة التي ستُكشف عنها الشركة في حدث Galaxy Unpacked الصيفي بنيويورك يوم 9 يوليو أصبحت معروفة إلى حد كبير.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع، تسربت أول صورة واقعية وفيديو عملي لهاتف سامسونج القابل للطي الجديد، بينما كشف أحد المسرّبين الفرنسيين الأسبوع الماضي عن الأسعار المتوقعة لساعة Galaxy Watch من الجيل الثامن في السوق الأوروبية.

في سياق متصل، نشر المسرّب الشهير ستيف هيمرستوفر، المعروف باسم @OnLeaks، منشورًا عبر منصة X كشف فيه عن موعد بدء مرحلة الطلب المسبق وانتهائها.

ووفقًا لما ذكره، سيتمكن المهتمون من تقديم طلباتهم بدءًا من يوم 9 يوليو 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت وسط أوروبا، إلا أن التوصيل والتوافر في المتاجر لن يبدأ فعليًا قبل يوم 25 يوليو.

وتشمل الأجهزة التي سيجري إطلاقها في ذلك الموعد كلاً من: Galaxy Z Fold 7، وGalaxy Z Flip 7، إلى جانب النسخة المخففة منه Galaxy Z Flip 7 FE.

كذلك، ستُطرح ساعة Galaxy Watch 8، وGalaxy Watch 8 Classic، بالإضافة إلى الجيل الثاني من ساعة Galaxy Watch Ultra، والتي يُرجّح أن تحمل الاسم الرسمي Galaxy Watch Ultra (2025).

من المحتمل أن يحصل بعض المستخدمين في مناطق معينة على أجهزتهم قبل هذا التاريخ بعدة أيام، إلا أن يوم الجمعة 25 يوليو يبدو أنه سيكون موعد التوفر الرسمي عالميًا.

المصدر