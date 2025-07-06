تكنولوجيا: ساعة Casio Edifice EFK-100XPB-1A الميكانيكية الفاخرة في طريقها إلى المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت كاسيو رسميًا أن ساعة Edifice EFK-100XPB-1A الفاخرة ستصل إلى السوق البريطانية، بعد أن كانت في البداية مخصصة فقط لليابان والصين. وتنضم هذه الساعة إلى ثلاثة إصدارات جديدة من سلسلة EFK-100، سيتم إطلاقها أيضًا في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

تُعد EFK-100XPB-1A واحدة من أولى الساعات الميكانيكية التي تقدمها كاسيو، وتتميز باحتياطي طاقة يصل إلى 40 ساعة، بدقة تُقدر بين -35 و+45 ثانية في اليوم.

كما يمكن رؤية آلية الحركة الداخلية من خلال الغطاء الخلفي الشفاف للساعة. وتأتي الساعة بقرص تناظري محمي بزجاج الصفير المقاوم للخدوش، بالإضافة إلى سوار مصنوع من مادة اليوريثان المعروفة بمتانتها.

ما يميز هذا الإصدار تحديدًا عن باقي ساعات EFK-100 هو استخدامه لمادة الكربون المضغوط في كلٍ من القرص والإطار، وهي مادة تجمع بين ألياف الكربون والراتنج، وتُعد أخف وزنًا وأكثر صلابة من المعادن التقليدية.

تتمتع الساعة بمقاومة للماء حتى عمق 100 متر، ومقاومة للمجال المغناطيسي، وتحتوي على نافذة صغيرة لعرض التاريخ أسفل القرص. وتبلغ أبعادها 45.0 × 40.0 × 12.5 مم، بينما يصل وزنها إلى 87 جرامًا تقريبًا.

في بريطانيا، ستُطرح ساعة Casio Edifice EFK-100XPB-1A بسعر 429 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع إصدارها في يوليو 2025.

وبذلك، فهي تُعد أغلى من النماذج الأخرى في السلسلة، مثل EFK-100D-2A وEFK-100D-3A اللتين تُباعان بسعر 269 جنيهًا، وEFK-100CD-1A التي يبلغ سعرها 289 جنيهًا. حتى الآن، لم تُدرج الساعة على الموقع العالمي الرسمي لكاسيو، مما يترك علامة استفهام حول توفرها في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة أو هولندا.

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