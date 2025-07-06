تكنولوجيا: إطلاق Infinix Hot 60 5G+ الأسبوع المقبل مع زر مخصص للذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت شركة Infinix مؤخرًا عن هاتف Hot 60i المزود بشريحة Helio G81 Ultimate، أعلنت الآن عن استعدادها لإطلاق إصدار جديد ضمن نفس السلسلة وهو Hot 60 5G+، والذي سيأتي بميزة مبتكرة تُدعى زر الذكاء الاصطناعي بلمسة واحدة (One-Tap AI Button).

وفقًا للصورة التي شاركتها الشركة، يظهر زر الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن من الهاتف، أسفل زري التحكم في الصوت والطاقة مباشرة.

وتصف Infinix هذا الزر بأنه اختصار ذكي وسلس يُعيد تعريف طريقة التفاعل مع الهاتف، حيث صُمم ليتناسب مع احتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهم: من محترفين وطلاب إلى عشاق الألعاب والمستخدمين العاديين.

يدعم الزر ثلاث أوضاع تشغيل مختلفة: الضغطة الواحدة، والضغطة المزدوجة، والضغطة المطولة. كما يمكن تخصيصه للعمل مع أكثر من 30 تطبيقًا مختلفًا.

والأهم من ذلك أن الزر يتكيّف تلقائيًا مع أنماط استخدام كل مستخدم، ليقدم له مساعدات ذكية في الوقت الفعلي.

من بين وظائف هذا الزر المبتكر إمكانية تلخيص المقالات، أو تشغيل ميزة Circle to Search، أو شرح المحتوى الظاهر على الشاشة. كما يمكنه أيضًا إطلاق أدوات شخصية تتناسب مع نوع المحتوى المعروض على الجهاز.

رغم أن Infinix لم تكشف عن باقي مواصفات هاتف Hot 60 5G+، إلا أنها أكدت أن الإطلاق الرسمي سيتم في الهند يوم 11 يوليو، على أن يُتاح حصريًا للشراء عبر متجر Flipkart الإلكتروني.

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