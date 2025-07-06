تكنولوجيا: مؤسس Arkane: طرح الألعاب على Game Pass منذ اليوم الأول سبب في تسريح موظفي مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أعقاب تسريح 9,000 موظف من مايكروسوفت، بينهم عدد كبير من العاملين في Xbox Game Studios، بدأ تبادل الاتهامات بشأن أسباب هذه القرارات.

وكانوا المطورون الذين أُغلِقت استوديوهاتهم ضمن عمليات التخفيض من بين أبرز المنتقدين. من بينهم رافاييل كولانتونيو، مؤسس استوديو Arkane، الذي غادر الشركة في عام 2017، أي قبل إغلاقها النهائي في 2024.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر كولانتونيو عن رأيه بأن خدمة Xbox Game Pass ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في صناعة الألعاب. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس ومدير إبداعي في استوديو Wolfeye المستقل.

وبعد تعليقه الأولي، أوضح قائلًا: “أعتقد أن نموذج Game Pass غير قابل للاستمرار، وقد ألحق ضررًا متزايدًا بالصناعة على مدار عقد كامل، بفضل الدعم غير المحدود من أموال مايكروسوفت.

لكن عاجلًا أم آجلًا، سيصطدم هذا النموذج بالواقع. لا أظن أن Game Pass يمكن أن يتعايش مع النماذج الأخرى، فإما أن يقضي عليها جميعًا أو يتخلى عنها”.

ورغم تصريح فيل سبنسر في 2022 بأن الخدمة تحقق أرباحًا، فإن نمو الاشتراكات بدأ يتباطأ، ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النموذج مقارنة ببيع الألعاب بالسعر الكامل. صحيح أن Game Pass يحقق إيرادات، إلا أن العديد من الاستوديوهات التي تُنتج ألعابه لا تزدهر ماليًا.

يعد استوديو Arkane نفسه مثالًا واضحًا، إذ طُرحت لعبته Redfall على الخدمة في يوم إصدارها، ورغم ذلك أُغلِق. كذلك، لم تُفلِح لعبة Hi-Fi Rush، رغم الاستقبال الإيجابي لها، في إنقاذ استوديو Tango Gameworks من المصير ذاته.

ومؤخرًا، جرى إغلاق استوديو The Initiative قبل أن يتمكن من إطلاق Perfect Dark على Game Pass.

مع ذلك، لا يتفق جميع اللاعبين مع كولانتونيو في تحميل Game Pass المسؤولية الكاملة عن خسارة الوظائف. هناك من يرى أن سوء الإدارة والإنفاق غير المحسوب في الاستحواذ على استوديوهات متعددة كان له دور أساسي.

كما يشير بعض المحللين إلى اعتماد مايكروسوفت المتزايد على الذكاء الاصطناعي، حيث يُعتقد أنها بدأت في استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستبدال موظفين أساسيين في عملية تطوير الألعاب.

في المقابل، بدأ بعض المشتركين في Game Pass بإلغاء عضوياتهم اعتراضًا على ما يرونه تدميرًا تدريجيًا لصناعة الألعاب. وبينما يجد البعض أن الخدمة توفر راحة كبيرة من خلال طرح ألعاب AAA في يوم الإصدار، يرى آخرون أن هذا الامتياز لا يبرر الأضرار التي تلحق بالمطورين.

وقد طالب عدد من اللاعبين بأن تصبح مايكروسوفت أكثر انتقائية في ما تضيفه إلى الخدمة، حيث لا يبدو أن جميع الألعاب مناسبة لنموذج الاشتراك الشهري. واقترح كولانتونيو أن تتجه الشركة إلى التركيز على الألعاب الكلاسيكية والقديمة كجزء أساسي من مكتبة Game Pass.

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