شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إصدار MacBook أرخص.. هل سيكون لهذا الأمر أهمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت بعض الأخبار من المحلل مينج تشي كو حول دخول آبل قطاعًا جديدًا في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتفيد التقارير بأن الشركة تعمل على جهاز ماك بوك جديد بسعر ابتدائي أقل من ماك بوك إير، ويبدو أنه سيحتوي على شريحة A18 Pro الموجودة في آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

في حين أن جهاز ماك بوك أرخص يُعد إضافة مرحب بها بالتأكيد، إلا أن السؤال يبقى قائمًا: هل ستُنفذ آبل ذلك على النحو الصحيح، أم سيكون مجرد نموذج وهمي آخر؟

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يُشاع أن جهاز ماك بوك الأرخص سيستخدم شاشة مقاس 13 بوصة، وسيحتوي على شريحة A18 Pro، وسيتوفر بنفس الألوان الأربعة لجهاز آيباد من آبل: الأزرق والأصفر والوردي والفضي، سيدخل الإنتاج الضخم في الربع الأخير من هذا العام، أو الربع الأول من عام 2026.

صنعت آبل جهاز آيباد أرخص، وكان يبدو مشابهًا بصريًا بشكل لا يصدق لجهاز آيباد إير الأعلى سعرًا، ولكنه لم يكن صفقة رائعة أيضًا، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار أن أجهزة آيباد إير كانت تُطرح للبيع بانتظام بسعر 499 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت، مما ترك فرقًا قدره 50 دولارًا فقط في السعر للحصول على شريحة M1 وشاشة مغلفة.

ما هو السعر الذي ستخفضه آبل؟

يتوقع الناس عمومًا أن يبدأ سعر جهاز ماك بوك الجديد ذي التصميم المبتكر من 699 إلى 799 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر يبدو معقولًا حسب تقييم آبل له.

مع ذلك، قد تُخفّض آبل أيضًا بعض الميزات الإضافية في جهاز ماك بوك الأساسي: منفذ USB-C إضافي، وميزة Touch ID، وكاميرا ويب Center Stage، وسعة البطارية.

ماك بوك الجديد: هل هو ذو قيمة جيدة؟

من بين كل هذه التخفيضات، أعتقد أن ميزة Touch ID قد تكون من أصعب الميزات التي قد يتقبلها معظم الناس.

ومع ذلك، هناك سابقة لذلك، لا يأتي طراز Apple الأساسي M4 iMac مع لوحة مفاتيح Touch ID.

إذا كان سعر ماك بوك 699 دولارًا أمريكيًا مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وجميع هذه التخفيضات في الميزات، فمن المُرجّح أنه لن يكون صفقة سيئة.

إنما 799 دولارًا أمريكيًا تجعل بيعه أصعب بكثير، ونظراً لتقلبات الأسعار، قد لا ترغب آبل في تخفيض سعر جهازها منذ البداية، لذا يبدو جهاز ماك بوك بسعر 799 دولاراً هو الخيار الأمثل.

بسعر 799 دولاراً، إذا كان مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ويفتقد العديد من ميزات ماك الرئيسية، فقد لا يكون الخيار الأمثل من حيث القيمة.

في النهاية، عادةً ما تُطرح أجهزة ماك بوك إير للبيع بسعر يقارب هذا السعر. جهاز ماك بوك إير M4 (الذي يبدأ بذاكرة موحدة سعة 16 جيجابايت) معروض للبيع حالياً بسعر 849 دولاراً، وقبل يومين فقط رأينا أجهزة ماك بوك إير M3 (أيضاً بذاكرة موحدة سعة 16 جيجابايت) بأسعار مخفضة مقابل 699 دولاراً فقط.