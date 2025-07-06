تكنولوجيا: تفاصيل سعة بطارية وكاميرا Galaxy S26 Ultra تظهر في تسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع ألا تُطلق سلسلة Samsung Galaxy S26 قبل عام 2026، لكن الشائعات حول التشكيلة بدأت تنتشر على الإنترنت منذ فترة، مع تركيز أحدث التسريبات على سعة بطارية وكاميرا Galaxy S26 Ultra الرئيسية.

جاء هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra مزودًا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة، ووفقًا لمصادر GalaxyClub وUniverseIce، لن يتغير ذلك في Galaxy S26 Ultra. ومع ذلك، يزعم UniverseIce أنه على الرغم من بقاء سعة البطارية كما هي، فقد تم تحسين كثافة الطاقة، مما يجعل بطارية S26 Ultra سعة 5000 مللي أمبير/ساعة أصغر حجمًا من بطارية S25 Ultra. كما يشير UniverseIce إلى أن S26 Ultra قد يدعم شحنًا أسرع، لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة. يُذكر أن S25 Ultra يدعم الشحن بقوة تصل إلى 45 واط.

فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية لـ Galaxy S26 Ultra، أفاد GalaxyClub أنها ستحتفظ بدقة 200 ميجابكسل، مثل S25 Ultra، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الكاميرا ستستخدم مستشعرًا جديدًا.

لن يتم الكشف عن سلسلة Galaxy S26 قبل يناير 2026، لذا من المتوقع سماع المزيد عن التشكيلة في الأشهر القادمة.

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