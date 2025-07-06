شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تكشف النقاب عن روبوت لإزالة الأعشاب الضارة بالليزر والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة "هواقونغ" لصناعة التكنولوجيا الصينية المحدودة روبوتا ذكيا يعمل على مدار الساعة لإزالة الأعشاب الضارة بالليزر، وتعتقد الشركة بأنه من المحتمل أن يكون الأول من نوعه فى البلاد، وتم عرض الروبوت "اتش جى ليزرويدر" السبت الماضى خلال حدث استضافته الشركة التى تعد أحد مطورى الروبوت المذكور فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى بوسط الصين.

وقال شيونغ بيان قائد خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى معهد أبحاث الشركة إن الروبوت "اتش جى ليزرويدر" مزود بنماذج بيانات تغطى الآلاف من أصناف المحاصيل والأعشاب الضارة ونظام رؤية يعمل بالذكاء الاصطناعى يمكنه ضبط شدة الليزر ديناميكيا للقضاء على الأعشاب الضارة مع تجنب الإضرار بالمحاصيل، وفقا لموقع وكالة شينخوا الصينى، وأضاف شيونغ: "من المتوقع أن يحل هذا الروبوت محل مبيدات الأعشاب الكيميائية المعروفة باسم (قاتل التربة رقم واحد)".

تهدف التكنولوجيا، التى تحافظ على معدل إزالة الأعشاب الضارة بنسبة تزيد عن 95 %، إلى القضاء على بقايا مبيدات الأعشاب الكيميائية التى تلوث التربة والمياه، مما يقلل من التلوث الزراعى من مصدرها.



روبوت لإزالة الأعشاب بالليزر

وتتميز النسخة المتطورة من الروبوت بما يصل إلى 32 رأسا ليزريا ما يمكنها من تدمير نحو 320 ألف عشبة ضارة فى الساعة، وهى أكثر كفاءة بأربع إلى 8 مرات من الطرق التقليدية التى تجمع بين العمل اليدوى ومبيدات الأعشاب، وفقا للشركة.

وتستغرق عملية التعرف والاستهداف أقل من 5 ميللى ثانية من التقاط الصور إلى القضاء على الأعشاب الضارة، وبدوره، قال ما شين تشيانغ رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة إن بناء نموذج تطوير جديد ودفع النمو عالى الجودة يتطلب تعزيز الابتكار أكثر من أى وقت مضى.

وقالت الشركة إن روبوت إزالة الأعشاب الضارة قد أكمل تجارب التحقق من صحة الخوارزمية فى حقول الاختبار فى مقاطعتى يوننان وهيلونغجيانغ، وأن الطلبات المسبقة العالمية مفتوحة حاليا.