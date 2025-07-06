شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نموذج أبل الجديد للغة البرمجة.. أسرع فى التعامل مع لنصوص والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أبل بهدوء نموذج ذكاء اصطناعي جديد، وبدلاً من كتابة الشيفرة البرمجية كما تفعل برامج LLM التقليدية، حيث تُولّد النصوص (من اليسار إلى اليمين، ومن الأعلى إلى الأسفل)، يُمكنها أيضًا الكتابة خارج الترتيب، وتحسين أجزاء متعددة في آنٍ واحد، والنتيجة هي توليد شيفرة برمجية أسرع، بأداء يُضاهي أفضل نماذج البرمجة مفتوحة المصدر.

وفا لما ذكره موقع "9to5mac"، أصدروا نموذجًا مفتوح المصدر يُسمى DiffuCode-7B-cpGRPO، وهو مبني على ورقة بحثية بعنوان DiffuCoder: فهم وتحسين نماذج الانتشار المقنعة لتوليد الشيفرة.



تصف الورقة البحثية نموذجًا يعتمد نهج الانتشار أولًا لتوليد الشيفرة، ولكن مع إضافة جديدة:



"عندما تُرفع درجة أخذ العينات من 0.2 الافتراضية إلى 1.2، يُصبح DiffuCoder أكثر مرونة في ترتيب توليد الرموز، مُحررًا نفسه من قيود اليسار إلى اليمين الصارمة"، وهذا يعني أنه يُمكنه أيضًا أن يتصرف بمرونة أكبر لتوليد الرموز بترتيب غير مُرتب"



ومع خطوة تدريب إضافية تُسمى coupled-GRPO، تعلّم DiffuCoder توليد رموز بجودة أعلى بعدد أقل من التمريرات، والنتيجة تكون كود أسرع في التوليد، ومتماسك عالميًا، وذو قدرة تنافسية مع بعض أفضل نماذج البرمجة مفتوحة المصدر الموجودة.