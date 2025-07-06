شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تُوقف لعبة Anthem من BioWare العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة Electronic Arts (EA) إيقاف لعبة الأكشن متعددة اللاعبين Anthem من BioWare، بعد سنوات من إطلاقها المخيب للآمال، وأعلنت الشركة مؤخرا أنها ستوقف اللعبة في 12 يناير 2026، ستبقى Anthem قابلة للعب حتى إيقافها عن العمل، لكن EA ستوقف مبيعات العملة المدفوعة داخل اللعبة، وأُطلقت Anthem، أول لعبة من BioWare تُقدم على خدمة البث المباشر، على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب عام 2019، لكنها لم تجذب قاعدة لاعبين قوية.

EA تُوقف Anthem

في تحديث نُشر على موقعها الإلكتروني، ذكرت EA أن خوادم Anthem ستبقى متصلة بالإنترنت حتى 12 يناير 2026، وبعد ذلك لن تكون اللعبة قابلة للعب، لن يتمكن اللاعبون من تسجيل الدخول واللعب لأن اللعبة متاحة للعب عبر الإنترنت فقط.

لدينا تحديث مهم نشاركه معكم بخصوص Anthem، بعد دراسة متأنية، سنوقف Anthem في 12 يناير 2026،" صرحت EA في تحديثها، "هذا يعني أن اللعبة ستظل قابلة للعب عبر الإنترنت لأكثر من 180 يومًا، اعتبارًا من اليوم، لن تتمكن من شراء العملات المميزة داخل اللعبة، ولكن لا يزال بإمكانك استخدام رصيدك المتبقي حتى يتم إيقاف تشغيل الخوادم"

وفي حين لم يعد من الممكن شراء Anthem من المتاجر الرقمية، سيتمكن اللاعبون الذين اشتروا اللعبة سابقًا من تثبيتها من مكتباتهم الرقمية واللعب حتى يتم تشغيل الخوادم، كما سيتم حذف Anthem من قائمة تشغيل EA Play في 15 أغسطس 2025، كما أكدت EA أن إيقاف Anthem لن يؤدي إلى أي تسريحات للعمال في BioWare.

وأُطلقت لعبة Anthem على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وبلايستيشن 4، وإكس بوكس ​​ون في 22 فبراير 2019، وشكلت نقلة نوعية في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار الفردية من BioWare، واجهت اللعبة صعوبة في استقطاب قاعدة لاعبين ثابتة، قبل أن تُوقف BioWare جميع عمليات التطوير المستقبلية لها في عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، عانت BioWare من أجل استعادة مكانتها القوية كمطور لسلاسل ألعاب فردية شهيرة مثل Dragon Age وMass Effect، وتعرض الاستوديو لتسريحات عمال بعد أن فشلت مبيعات Dragon Age: The Veilguard في تلبية توقعات EA، وأفادت التقارير بتقليص عدد موظفي الشركة إلى أقل من 100 موظف بعد تسريح العديد من الموظفين أو نقلهم إلى فرق أخرى تابعة لـ EA في وقت سابق من هذا العام.

لعبة Helldivers 2 من المقرر أن تصبح أول لعبة من سوني تُطلق على منصة Xbox، يعمل الاستوديو حاليًا على الجزء التالي من Mass Effect بقيادة قدامى المطورين من الثلاثية الأصلية، بمن فيهم مايك جامبل، وبريستون واتامانيوك، وديريك واتس، وباريش لي، وآخرون.