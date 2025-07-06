شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد جسم نجمى غامض يندفع عبر نظامنا الشمسى.. قد يكون مركبة فضائية غريبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف البروفيسور آفي لوب، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، أنه قد يكون زائر غامض من نظام شمسي آخر، مركبة فضائية غريبة، فيتحرك الجسم الضخم، المعروف رسميًا الآن باسم 3I/ATLAS، بسرعة 41 ميلًا في الثانية، أو 150,000 ميل في الساعة، ويُقدر عرض A11pl3Z بحوالي 12 ميلًا، وهو أكبر وأكثر سطوعًا بكثير من الجسمين السابقين اللذين زارا نظامنا الشمسي، وهما أومواموا وبوريسوف.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثار هذا تكهنات بأن سطوع 3I/ATLAS الشديد قد لا يكون له تفسير طبيعي.

يقول البروفيسور آفي لوب، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، إنه "من الصعب فهم" كيف يمكن أن يكون الجسم بهذا الحجم إلا إذا كان إما مذنبًا أو مركبة فضائية.

في حين يقول البروفيسور لوب، إن عمليات الرصد اللاحقة قد تثبت أن الجسم مذنب يتشكل بشكل طبيعي، إلا أن احتمالية كونه مركبة فضائية غريبة لا تزال قائمة بقوة.

أضاف "إذا لم يكن مذنبًا، فسيكون سطوعه الكبير مفاجأة كبيرة، وربما يشير إلى أصل غير طبيعي، ربما من ضوء صناعي".

ومع ذلك، يقول علماء فلك آخرون، إن هناك حاجة إلى أدلة أقوى بكثير لإثبات وجود أول ضيوف فضائيين في النظام الشمسي.

رُصد الجسم، المسمى أصلًا A11pl3Z، لأول مرة بواسطة نظام الإنذار الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكبات التابع لناسا في الأول من يوليو.

لكن علماء الفلك تمكنوا من تتبع أول مشاهدة لـ 3I/ATLAS إلى 14 يونيو في مجموعة من الصور التي تضمنت عددًا كبيرًا من النجوم في الخلفية لم تتمكن من رؤيته في البداية.

يبعد 3I/ATLAS، القادم من اتجاه كوكبة القوس، حاليًا حوالي 420 مليون ميل (670 مليون كيلومتر) عن الأرض.

تتوقع ناسا أن يصل هذا الجسم إلى أقرب نقطة له من الشمس في 30 أكتوبر، على مسافة 130 مليون ميل (210 مليون كيلومتر) مارًا بالقرب من مدار المريخ.

ولا يشكل هذا الجسم أي تهديد للأرض، وسيمر دون أن يُلحق ضررًا على بُعد حوالي 150 مليون ميل (240 مليون كيلومتر) في أقرب نقطة له.

وبعد جمع ما يكفي من الملاحظات، أكد مركز الكواكب الصغيرة، الهيئة الرسمية لتسجيل الأجسام في الفضاء، أن هذا الجسم زائر بين نجمي.

واستنادًا إلى مدار 3I/ATLAS الإهليلجي، يتوقع علماء الفلك أن الجسم سيمر مباشرة عبر نظامنا الشمسي قبل أن يواصل رحلته عبر النجوم، وهذا يجعله ثالث جسم بين نجمي يُسجل مروره عبر النظام الشمسي.



