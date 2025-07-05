شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. محادثاتك على ChatGPT يمكن استعادها مهما قمت بحذفها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم أمر قضائي الآن شركة OpenAI بالاحتفاظ بسجلات لكل محادثة ChatGPT، بما في ذلك تلك التي ظن المستخدمون أنهم حذفوها، و لكل من يُقدّر الخصوصية، يُعد هذا جرس إنذار يُنذر بمدى ضعف سيطرتنا بمجرد نشر كلماتنا.

والأمر قضائي يُجبر شركة OpenAI على الاحتفاظ بجميع محادثات ChatGPT، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية ومستقبل المحادثات الرقمية.

الحذف لا يعني بالضرورة الاختفاء

يفترض معظمنا أنه عند حذف محادثة أو مسح سجلّها، تختفي بصمتنا الرقمية، لكن هذا لم يعد الحال بالنسبة لمستخدمي ChatGPT.

ورفعت صحيفة نيويورك تايمز، إلى جانب وسائل إعلامية ومؤلفين آخرين، دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، متهمةً إياهما باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما دون إذن، وفقًا لموقع Ars Technica.

وكجزء من الدعوى القضائية، أمر قاضي صلح في نيويورك شركة OpenAI بحفظ جميع محادثات المستخدمين، حتى تلك التي حاول المستخدمون حذفها، فعادةً، تختفي المحادثات المحذوفة من خوادم OpenAI بعد 30 يومًا، ولكن هذه العملية مُعلّقة الآن طوال مدة القضية. تُطبّق هذه القاعدة على جميع مستخدمي خطط ChatGPT المجانية، وPlus، وPro، وTeam، مع أنها لا تُطبّق على حسابات Enterprise أو Education ذات اتفاقيات البيانات الخاصة.

وشركة OpenAI غير راضية عن هذا الأمر، حيث تُجادل الشركة بأن الأمر يتعارض مع خصوصية المستخدمين وما يتوقعونه عند حذف محادثاتهم.

و وصف الرئيس التنفيذي سام ألتمان هذا الطلب بأنه مُقلق، وقال إن OpenAI ستواصل محاربته، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال قرار المحكمة قائمًا و يجب الاحتفاظ بجميع السجلات إلى أجل غير مسمى ما لم يُغيّر الأمر.

ماذا يعني هذا للمستخدمين العاديين؟

إذن، ماذا يعني هذا للشخص العادي الذي يُجري محادثات عبر ChatGPT، نظريًا، يُمكن للفرق القانونية المُشاركة في الدعوى القضائية الوصول إلى رسائلك القديمة والمحذوفة.

وتُصرّ OpenAI على أن مجموعة صغيرة مُدقّقة من الموظفين القانونيين والأمنيين فقط سيكون لديها حق الوصول، ولن تُنشر هذه المحادثات، ومع ذلك، فإن احتمال مراجعة غرباء لمحادثاتك الخاصة أمر مُقلق للكثيرين.

الحقيقة هي أن معظم هذه السجلات لن يُطلع عليها أحد على الأرجح، فالحجم الهائل للبيانات يجعل مراجعة أكثر من جزء ضئيل منها أمرًا مستبعدًا، ومع ذلك، تثير هذه القضية تساؤلات أكبر حول الخصوصية وأمن البيانات، ومن يملك محادثاتك الرقمية حقًا بعد نشرها.